黃之鋒遭DQ申覆核：釋法只管立選無關區選 強調非為推翻結果

申請人為黃之鋒，答辯人依次為律政司長和海怡西區選舉主任。黃之鋒在入稟狀表明，是次覆核並非旨在推翻選舉結果，而是釐清他受憲法保障的權利，以及選舉主任在未來選舉中擁有的權力。

入稟狀指，申請人已按《區議會條例》要求，簽署擁護《基本法》和保證效忠特區的聲明，認為條例沒賦予選舉主任審視其他資料，以判斷申請人有否真誠簽署的權力。

入稟狀又指，全國人大常委會當年對基本法第104條釋法時，只規定立法會議員宣誓擁護基本法和效忠特區，但沒對區議員施加相關要求，形容基本法只訂明區議會屬「非政權性的區域組織」，認為該次釋法與區議會條例無關，是次選舉不受約束。

入稟狀又指，區議會條例規定申請人簽署聲明的做法，非法干預香港居民在法律面前一律平等、享有選舉權和被選舉權，以及言論自由等受基本法和《人權法》保障的權利，要求法庭裁定申請人已完全遵守區議會條例的要求，選舉主任是次的決定違憲。

另外，涉及行政決定的司法覆核一般需在作出決定的3個月內提出，故是次覆核屬逾期申請。入稟狀解釋，申請人原本打算1月29日提出申請，惟法庭因公共衛生考慮而停擺，導致申請人一直未能入稟，要求法庭批出逾期申請許可。

【入稟編號：HCAL346/20】