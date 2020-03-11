陳智思向美反映：人權民主法令港更分化

香港眾志秘書長黃之鋒昨亦稱，在環球政經環境影響下，對美方短期內啟動制裁機制香港官員未感樂觀，但認為可推動收集香港警政問題的情報系統，令美方所得資訊更完善。

4名行會成員陳智思、葉劉淑儀、廖長江及張國鈞昨匯報訪美行程，眾人此行與美國副助理國務卿費德瑋（Johnathan Fritz）、美國駐港澳總領事史墨客（Hanscom Smith）等人見面。陳智思稱此行討論港美關係、經貿、文化交流及教育等議題，美方官員其間解釋《法案》是欲保障香港，他則反映推出法案正值香港最多爭議的時間，只會製造更多矛盾，甚至令香港商界憂慮會牽涉其中。

葉劉：美官員稱制裁門檻高

葉太表示，4人今次均以個人身分獲邀，過往曾多次與美國官員交流，對方均稱啟動制裁門檻甚高，例如出現包括非法禁錮、酷刑、嚴重違反人權等，料香港不會發生。廖長江稱，制裁涉及美國不同部門，亦要走法律程序。

同樣赴美的公民黨譚文豪表示，會上有就啟動制裁機制反映意見，舉例若市民認為官員違反法案可如何投訴、美國政府需調查是否達致門檻；亦關注如何確保香港留學生不會因有示威案底而不獲簽證。

此外，香港眾志、香港大專學界國際事務代表團、民間集會團隊及多個團體聯署，向美國國務卿蓬佩奧發表公開信，稱法案將首度就香港自治狀况發表年度認證，建議將「全面民主化」列入條件，並倡議啟動制裁程序。各團隊未來將分別收集區議員、市民聯署，並舉辦網上集會，冀藉此呼籲美國啟動制裁。