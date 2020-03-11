接聽1100求助 計30宗 7．21事件報案數無備存

警：難界定何謂元朗站事件

就警方未有備存去年7月21日元朗西鐵站事件報案電話數目，警方發言人昨晚回覆稱，由於難以準確界定何謂元朗西鐵站事件，故未能提供有關資料。被問到該1100個有接聽的來電中，有多少個達到服務承諾的9秒內接聽，發言人稱該指引只作內部參考，從未對外公開，故未能提供；發言人又補充，郭嘉銓昨早提及的30多宗元朗分區個案中，有20多宗是發生在元朗西鐵站及附近範圍，包括襲擊和縱火等。

本報前日頭版報道，探討警方在計算回應999緊急召喚達標率上有否計及7．21事件的2.4萬個報案電話，報道引起立法會議員關注，並在同日財委會會議上追問警務處總警司（策劃及發展）李雅麗，李承認去年接獲的8.4萬個緊急求救召喚並不包括該2.4萬個來電。

同日晚上，警方致電本報記者，首度披露7．21當晚2.4萬個來電中，警方只接聽1100個；警方之後以書面回覆又補充新資料，稱新界999報案中心去年接獲約88萬個來電，當中32,731個為「緊急」求助，而在15分鐘內獲回應的有32,056宗案件，故得出達標率為97.9%。

警方及後於其facebook專頁解說999緊急熱線的服務承諾，當中提到警方並沒有備存多少個來電是與7．21元朗西鐵站事件有關。郭嘉銓昨早接受港台訪問時繼續解說，重申新界999報案中心當晚只能接聽1100個來電，但首次透露當中只有30多個涉及元朗分區的來電，並最終納入了達標率的計算之內，認為對計算達標率影響輕微。

明報記者

（反修例風暴）