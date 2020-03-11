稱區議員漠視破壞 謝振中：對唔對得住選民

區議員反駁警濫權濫捕

葵青區議會昨討論區內警民衝突事件，前任警察公共關係科總警司、葵青警區指揮官謝振中出席，便衣警員於會議室外駐守。部分區議員於桌上擺放「查警暴，止警謊」標語。

謝振中發言時交代區內罪案數字，去年葵青區錄得2962宗罪案，按年增加逾兩成，涉及刑事毁壞及縱火的案件較前年分別上升77%及157%；在葵青區被捕的人中，四成並非在區內居住，謝振中形容為「跨區犯法」；最常犯罪行為藏有攻擊性武器，包括鋼珠及汽油彈等。謝振中不點名批評「不少人」英雄化罪案，又反問區議員只關注警方行動，漠視區內店舖及交通燈被破壞，「對唔對得住選民？」

議員批防暴「邋遢」 屯門指揮官離場

葵青區議員郭子健表示，自7．21及8．31事件後，不少居民在街上都害怕遇見警員，質問警方如何平息市民憂慮；另一議員張鈞翹問謝振中，「是否一單涉及警方暴力的案件都沒有？」並質詢去年11月區內交通警駕駛電單車「打8字」並衝向人群，是否涉及危險駕駛。謝振中引述警務處長鄧炳強表示已訓斥警員，強調是「起點」。他又稱過去一段時間「警方執法光明正大」，毋須道歉。

屯門區指揮官江敏強昨亦出席屯門區議會匯報治安情况，區議員甄霈霖提及去年10月1日一名中五生中槍入院後，稱有防暴警無戴口罩下進入醫院為「污糟邋遢」，江敏強不滿言論，要求屯門區議會主席陳樹英裁決，陳認為言論不算冒犯，江其後說「不能再繼續參與會議」，拉隊離場。

警拒出席 東區民政處取消區會會議

東區區議會昨原定舉行檢視警方執法及行動特別委員會會議，警務處早前回覆不派代表出席。東區民政事務處昨早通知會議取消，該區民主派區議員發聲明譴責政府不尊重區議會。

（反修例風暴）