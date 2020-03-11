獨立檢委會無下文 林鄭：全力抗疫 泛民斥走數 學者：疫後市民會「一次過算帳」

張建宗曾稱2月公布人選

政府對上一次提及獨立檢討委員會是今年1月18日，政務司長張建宗當日說，籌備工作差不多完成，亦找了適當人選擔任主席和其他委員，料2月公布。不過，林鄭月娥昨回應記者追問委員會進度時稱，現時疫情嚴峻，整個世界都要共同對抗疫情，故政府全副心機都放在對抗疫情，而財政司長亦要特別關注金融問題，「所以暫時短期內，我們不會就着有關其他工作有進一步的回應」。

蔡子強：無一個政府不能multi-tasking

葛珮帆促盡快公布人選

公民黨陳淑莊斥林太「肯定是走數」，認為一個政府不應只做一件事，批評政府藉疫情拖延，試圖令公眾遺忘，「但大家是不會忘記，因社會問題從未解決」。她重申，社會訴求是成立獨立調查委員會，以追究政府及警隊的責任。

民建聯葛珮帆表示，體諒政府因應付疫情疲於奔命，但為免令市民覺得當局拖延，她認為政府應盡快公布委員會名單，委員亦可盡快開始工作。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強表示，「無一個政府不能夠multi-tasking，無理由因疫情而話唔搞」。他說當初政府為應付輿論才提出成立獨立檢討委員會，如今有疫情便拖延，顯示政府無能、「拖字訣」。他指出，反修例風波問題從未解決，市民現因疫情才不上街，但當疫情過去，會「一次過同政府算帳」。

防暴推跌記者 有線促鄧炳強徹查

另外，林太昨回應有線新聞記者遭防暴警推跌，稱在混亂場面，警員要驅散群眾，不可能在電光火石間將所有事計劃得很周詳，「希望大家諒解、包容」。她說警方前晚已致函有線致歉，相信警隊高層會深入了解事件。

有線新聞昨日去信警務處長鄧炳強，要求警方主動調查事件，公開結果。有線新聞昨報道，信中提及警察公共關係科稱初步了解涉事警員是不慎撞倒記者，但現場片段未能支持有關結論，故要求警方主動、深入調查，以事實回應質疑，同時希望警方提供涉事警員身分，以便跟進。

警辱罵市民逼道歉

林鄭籲包容 警稱會訓斥

至於有網媒拍得7名警員在將軍澳尚德邨執法時圍着一名市民，以粗言辱罵及要求他逐一向警員道歉，林太回應記者提問稱不掌握有關情况，但認為警隊是文明守法的紀律部隊，多年來亦做得到，但過去大半年前線警員承受極大壓力，希望公眾用包容角度處理。警方昨晚表示，關注3月8日晚有前線警員於尚德邨執法期間使用不當用語的事件，會訓斥人員須注意個人言行。而投訴警察課正跟進相關投訴，會按既定程序處理。

明報記者

（反修例風暴）

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