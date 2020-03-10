創科署徵集防疫科技項目

資助上限200萬 研發成果須能即時試用

是次特別徵集計劃，涵蓋本地研發中心、大學、指定公營科研機構，以及本港所有進行研發活動的科技公司，旨在資助與檢測、診斷或監察新冠病毒，或減低其感染及傳播風險有關的研發成果，在本地公營機構試用。研發成果須能即時投入試用，以在短期內發揮協助社會抗疫的功用。

創新科技署發言人表示，每個項目資助上限為200萬元，若有需要及理據，個別項目可獲考慮提供更高的資助額；每項目期限為12個月，能在較短時間內完成的項目將獲優先考慮。

生物科技公司「海康生命科技」上周公布成功研發高靈敏度新型冠狀病毒檢測方案，適用於大規模檢測隱形感染者。公司主席于常海昨向本報稱對有關計劃感興趣，冀可藉此機會將技術「打入政府」，認為政府應更多採用本地研發的科技，並盼其技術可與港大的檢測方案一同應用。

科技園初創公司「姊妹圖人工智能方案」開發出智能體溫監測系統，減輕人手探熱，並判別人群有否發燒，其方案以人面辨識技術分辨人的頭部。創辦人蔡德華表示，正向中小學、幼稚園等推廣其應用方案，現或嘗試參與「試用項目特別徵集」計劃，認為其研發系統適用於康文署轄下的運動場、博物館等人多聚集的地方。

資科辦申12億推電子檔案保管

另外，政府資訊科技總監辦公室向立法會提交文件，申請12億元非經常開支，在政府私有雲端服務平台上建立中央電子檔案保管系統，以期在2025年底前，在75個局及部門全面推行電子檔案保管系統。資科辦表示，使用電子檔案保管系統可降低因疏忽遺失或未經授權銷毁政府檔案的風險，亦減少貯存紙本檔案的空間及開支。