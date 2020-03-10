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智慧燈柱倡撤鏡頭 改雷達、熱能計車流 免蒐個人資料 區議員稱收貨

【明報專訊】觀塘一帶的多功能智慧燈柱，去年8月被示威者以數據或被不當使用為由破壞。多功能智慧燈柱技術諮詢專責委員昨發表報告，建議移除攝影鏡頭，改以光學雷達（LiDAR）、熱能探測技術計算交通流量資料，取代原計劃的藍牙交通探測器、車牌辨識等，避免蒐集市民個人資料；據悉當局會再到相關區議會諮詢。有觀塘區議員認為，報告採納區議會意見，對建議方案「收貨」。

氣象感應器保留 棄置廢物監測暫取消

報告提到，委員會一致同意智慧燈柱是智慧城市發展的重要基建，認同要繼續推行，但為平衡公眾對私隱關注，建議只保留5類不涉及私隱問題的裝置，包括發光二極管（LED）燈、氣象感應器、空氣質素感應器、熱能探測器、無線射頻識別（RFID）標籤及地理位置二維碼和藍牙傳送器（只用作確認燈柱的地理位置）。

至於具爭議、涉及蒐集私隱的功能，報告建議以雷達或熱能探測等非視像技術，取代藍牙交通探測器及圖像識別車牌號碼；而用作監測非法棄置廢物、涉及影像蒐集的技術，委員會建議探討其他技術取代攝錄機，在有取代方案前，暫時取消監測非法棄置廢物。政府資訊科技總監林偉喬稱，政府會按委員會建議修訂燈柱試驗計劃。

業界：雷達無法分辨車型 誤差高

「物流及供應鏈多元技術研發中心」行政總裁黃廣揚認為，以雷達難以完成取代攝錄機功能，「兩部車並排行駛，影像可輕易區分，但改以雷達偵側信號會重疊，無法分辨車型，誤差度會高」。他說熱能探測所需的紅外線鏡頭，成本亦較一般鏡頭高。

倡新增功能需先諮詢議會

報告建議，燈柱若新增功能，需先諮詢專家及區議會或立法會。觀塘區議會主席蔡澤鴻表示，今年1月政府曾派員到區議會解釋新方案，他說議員當時建議即使移除攝像鏡頭，亦要設立監察機制、定期交代所蒐集的資料，而以上建議均獲報告採納，認為政府「有誠意改善」，他個人初步對建議方案「收貨」。油尖旺區原定去年底前安裝11支燈柱，目前暫緩，該區議會副主席余德寶稱，現階段難言是否支持方案，「要視乎居民反應」，他擔心政府承諾移除鏡頭後，日後會反口。

明報記者

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