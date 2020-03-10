撞倒逃捕少年 司機受傷擬向警索償

因傷無法工作 質疑源於濫捕

莊先生在意外後留院一周，事後他翻看事發片段，他說見涉事少年當時在旺角警署外派面具及呼籲市民參與遊行，其後有警員衝出警署追捕，繼而少年衝出馬路釀成意外。他質疑警方追捕理由，認為意外成因源於警方濫捕。

他又說，右前臂筋腱疑在意外中撞傷，現時右手間中感麻痺及無力，手指多處留疤。他原為自僱人士，工作需駕駛電單車，意外令電單車報銷，他亦因手部受傷不敢駕車，以致無法工作「零收入」，一家四口失去經濟支柱，現靠親友及慈善團體提供經濟支援。

莊先生昨提交法援申請，法律援助署稱一個月內會再答覆。莊先生說徵詢法律意見後再決定索償金額，又認為警方濫捕、暴力問題愈來愈嚴重，冀藉索償令警方有所節制。

莊耀洸：視乎警有否疏忽

人權監察副主席、律師莊耀洸說，市民能否成功向警方民事索償，視乎警方涉事行動有否疏忽。他認為，擬提索償的司機須蒐集證據，以證少年有否合理懷疑犯法，令警方追捕他，以及警方追捕行動有否疏忽，致少年衝出馬路。他說，英國曾有案例，有賊人逃避警方追捕時躲進店舖，警方為逼賊人就範而向舖內射催淚彈，店舖遭燒毁，店主成功向警方索償。

（反修例風暴）