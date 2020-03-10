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警副處長聯國發言：「警暴」屬暴徒醜化 陳淑莊：自我催眠顯愚昧

【明報專訊】警務處副處長（管理）郭蔭庶昨於日內瓦舉行的第43屆聯合國人權理事會會議上發言，他稱香港在過去8個月，暴徒以激進手段勒索政府，警方責無旁貸要制止暴亂。他說暴徒為醜化警隊才不斷指控「警暴」。有立法會議員批評，警暴問題有目共睹，受國際關注，郭在國際平台「自我催眠」只會突顯愚昧。民權觀察批評，警方並無正視連月來侵犯人權的行為，不會令人信服。

郭蔭庶表示，暴徒破壞商舖、縱火、襲擊警員、擲汽油彈，甚至引發爆炸裝置、火燒一名反對破壞者的男子，更有一名老伯遭磚頭擲斃。他說，無辜市民受威脅，警方責無旁貸要保護他們，而警隊是唯一可制止暴亂的紀律部隊。他批評暴徒以暴力手段「勒索政府」，而且他們為醜化警隊才會不斷指控有警暴。他強調暴徒自詡的崇高理念與警方無關，只要有人犯法，警方就有責任拘捕。

民權觀察：警無視連月行為

立法會議員陳淑莊批評，郭蔭庶不斷指摘示威者，卻無正視警方過去問題，是「自我催眠」。她強調警暴是大家有目共睹，而且廣受國際關注，郭的言論只會突顯愚昧，「當聽嘅人係傻」。

民權觀察成員王浩賢表示，示威者即使違法，亦不代表警方可對他們施以酷刑，但過去多個月來「警方暴力驅散記者、毆打示威者，是有片為證」。他批評，警隊無視過去8個月種種侵犯人權的行為，漠視國際間對執法者的要求，不會令人信服。

（反修例風暴）

相關字詞﹕反修例風波 警民衝突 郭蔭庶

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