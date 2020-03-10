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港聞二

警檢水喉通炸彈半成品 控6人

【明報專訊】警方在過去周末拘捕17男女，涉及本年初3宗爆炸案，並檢獲2.6噸可用作製造炸藥原材料的化學品及3個半製成土製炸彈。警方前晚再檢獲一個水喉通炸彈半製成品，並於昨晚落案控告6人爆炸相關罪行，明日提堂。

警方稱，24至35歲的被捕4男2女已被暫控合共一項「串謀導致相當可能會危害生命或財產的爆炸」罪，當中2男1女亦被暫控合共一項「管有任何物品意圖摧毁或損壞財產」罪，明日上午在沙田裁判法院提堂。其餘被捕的11人已獲准保釋候查，須於4月上旬向警方報到。

另檢注電油滅火筒

警方說，一名25歲被捕者未有提供正確住址。警方調查後，在其西區梅芳街單位檢獲一個約50克的水喉通炸彈半製成品及約一公斤懷疑化學物品。該被捕男子再涉嫌誤導警務人員被捕。有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華說，前日檢獲的證物中發現注有電油的滅火筒，他稱電油可混和檢獲的硝酸銨製造炸彈。他又說，會聯同海關調查檢獲的爆炸品原材料如何入口及資金來源。對於大埔廣福邨有區議員及市民阻礙拘捕行動，李說如有證據有人阻差辦公會跟進調查。

認責組織稱「安全」 警：勿盡信

據悉，被捕的12男5女包括Telegram群組「九十二籤」及「老豆搵仔」成員。其中「老豆搵仔」昨在Telegram發文承認深圳灣爆炸案責任，「我地（哋）現時安全，咪老屈」。「九十二籤」群組則曾在Telegram發文承認明愛醫院及羅湖站炸彈案責任，其後在2月9日發文稱該組織成員已離港，「對於黑狗的追捕能力，本組織深感失望」。被問及為何兩組織稱無人被捕，李桂華稱網上的事不可盡信，又說有足夠證據證明有人蒐集原材料，有人負責製造、運輸、擺放及引爆炸彈。

被問及會否引用《聯合國（反恐怖主義措施）條例》控告炸彈案疑犯，助理警務處長（刑事）袁旭健表示，會檢視相關證據並與律政司緊密聯絡，不排除任何可能，未來會聯同其他政府部門舉行大型反恐演習，增強應付本土恐怖主義能力。被問及會否提升本港恐襲風險級別，他表示會繼續蒐集情報及留意相關情况。

（反修例風暴）

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