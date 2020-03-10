悼周梓樂活動拘63人 記者遭防暴推跌 警致歉稱不慎

【明報專訊】前日在大埔及將軍澳分別有反對肺炎診所的遊行及悼念科大生周梓樂的活動，警方分別拘捕23人及63人，其中包括3名大埔區議員。有線新聞記者前晚於將軍澳採訪期間，突然被防暴警員從後以盾牌推跌，頭部受傷。警方昨晚致函有線，稱警員不慎撞到該記者表示抱歉，有線新聞早前對警方回應表示極度遺憾。
前晚是在尚德邨停車場墮樓的科大生周梓樂逝世4個月，逾200人到來悼念。其間警方拘捕63人，包括46男17女，介乎14歲至37歲，涉嫌非法集結、藏有仿製槍械、藏有攻擊性武器等，交將軍澳警區刑事部及東九龍總區重案組跟進。網媒Flash Media拍得片段，7名警員前晚在將軍澳一停車場搜查一名男子期間以粗言辱罵他，包括指他「好╳串」、「唔╳順」、「戇╳╳」等，並要求男子向在場7名警員逐一致歉。
被推記者頭着地 暈眩耳鳴
網媒PSHK提供片段顯示，前晚近午夜時分，人群向尚德邨方向跑，當時穿反光衣、戴頭盔的有線記者跟隨人群跑，防暴警跟着向前跑，其中一名防暴警走到記者背後，以左手的圓盾推了記者一下，記者向前仆倒，頭部着地。有線新聞報道，該台記者游俊華事後感到暈眩、有耳鳴，左邊頭部紅腫至翌日未散。
有線新聞昨晚報道，收到警察公共關係科總警司郭嘉銓致函，稱對記者在警方行動中受傷感抱歉並表示慰問。信中又說經初步了解，警員非蓄意撞向該記者，稱現場人多混亂，警員向前驅散期間不慎撞倒記者。警方昨午回應本報僅稱，當時現場人多混亂，從網上新聞片段見到有記者於警方行動期間受傷，對此表示慰問。
有線不接受警解釋 促調查
有線新聞早前表示，不接受警方解釋，稱警員突然打斜走到記者背後，用盾牌推撞記者，令她在毫無防避下跌傷，事後不顧而去。警方回應迴避具體事實，有線表示極度遺憾，要求警方盡快主動調查，交代涉事警員身分，公開調查結果。
記協促林鄭整肅警隊
香港記者協會向行政長官林鄭月娥發公開信，批評她一直強調尊重新聞自由，但無力約束警隊，無數新聞工作者過去9個月採訪警民衝突事件期間受辱、受傷，當中絕大部分施暴者為前線警務人員，促請她立即採取行動整肅警隊，嚴懲違反紀律甚至違法襲擊新聞工作者的警務人員。
新聞行政人員協會高度關注有線記者受傷一事，並提及無綫及now新聞台採訪隊昨日在大埔採訪期間，被警方發射胡椒噴劑噴中，對兩宗事件表示極度遺憾，要求警務處長徹查及責令相關警務人員尊重採訪新聞自由。
大埔示威拘23人 包括3區議員
另外，警方稱前日下午示威者於大埔安慈路及安祥路一帶聚集，其間有人堵路及向警員投雜物，先後拘捕5男4女（13至68歲）涉嫌非法集結、阻差辦公及藏有工具可作非法用途，另以涉嫌盜竊拘一名持有長者八達通的24歲男子。至晚上約8時，示威者再次在大埔安邦路及太和路一帶聚集，警拘捕11男2女（15至36歲），涉嫌非法集結，案件交由大埔警區重案組跟進。
區議員追問疑便衣警 遭制服
其中大埔區議員連桷璋、文念志及姚鈞豪於前日下午遊行結束後，於大埔超級城附近一帶巡視。網上影片顯示，前晚8時許，身穿寫有「議員監察」反光衣的3人及3名助理於大埔超級城對開發現一名疑似便衣警，遂上前追問，該警員未有回答並離開，區議員一行人轉身離去之際，另一群便衣警突然跑出並將眾人按地制服。