悼周梓樂活動拘63人 記者遭防暴推跌 警致歉稱不慎

前晚是在尚德邨停車場墮樓的科大生周梓樂逝世4個月，逾200人到來悼念。其間警方拘捕63人，包括46男17女，介乎14歲至37歲，涉嫌非法集結、藏有仿製槍械、藏有攻擊性武器等，交將軍澳警區刑事部及東九龍總區重案組跟進。網媒Flash Media拍得片段，7名警員前晚在將軍澳一停車場搜查一名男子期間以粗言辱罵他，包括指他「好╳串」、「唔╳順」、「戇╳╳」等，並要求男子向在場7名警員逐一致歉。

被推記者頭着地 暈眩耳鳴

網媒PSHK提供片段顯示，前晚近午夜時分，人群向尚德邨方向跑，當時穿反光衣、戴頭盔的有線記者跟隨人群跑，防暴警跟着向前跑，其中一名防暴警走到記者背後，以左手的圓盾推了記者一下，記者向前仆倒，頭部着地。有線新聞報道，該台記者游俊華事後感到暈眩、有耳鳴，左邊頭部紅腫至翌日未散。

有線新聞昨晚報道，收到警察公共關係科總警司郭嘉銓致函，稱對記者在警方行動中受傷感抱歉並表示慰問。信中又說經初步了解，警員非蓄意撞向該記者，稱現場人多混亂，警員向前驅散期間不慎撞倒記者。警方昨午回應本報僅稱，當時現場人多混亂，從網上新聞片段見到有記者於警方行動期間受傷，對此表示慰問。

有線不接受警解釋 促調查

有線新聞早前表示，不接受警方解釋，稱警員突然打斜走到記者背後，用盾牌推撞記者，令她在毫無防避下跌傷，事後不顧而去。警方回應迴避具體事實，有線表示極度遺憾，要求警方盡快主動調查，交代涉事警員身分，公開調查結果。

記協促林鄭整肅警隊

香港記者協會向行政長官林鄭月娥發公開信，批評她一直強調尊重新聞自由，但無力約束警隊，無數新聞工作者過去9個月採訪警民衝突事件期間受辱、受傷，當中絕大部分施暴者為前線警務人員，促請她立即採取行動整肅警隊，嚴懲違反紀律甚至違法襲擊新聞工作者的警務人員。

新聞行政人員協會高度關注有線記者受傷一事，並提及無綫及now新聞台採訪隊昨日在大埔採訪期間，被警方發射胡椒噴劑噴中，對兩宗事件表示極度遺憾，要求警務處長徹查及責令相關警務人員尊重採訪新聞自由。

大埔示威拘23人 包括3區議員

另外，警方稱前日下午示威者於大埔安慈路及安祥路一帶聚集，其間有人堵路及向警員投雜物，先後拘捕5男4女（13至68歲）涉嫌非法集結、阻差辦公及藏有工具可作非法用途，另以涉嫌盜竊拘一名持有長者八達通的24歲男子。至晚上約8時，示威者再次在大埔安邦路及太和路一帶聚集，警拘捕11男2女（15至36歲），涉嫌非法集結，案件交由大埔警區重案組跟進。

區議員追問疑便衣警 遭制服

其中大埔區議員連桷璋、文念志及姚鈞豪於前日下午遊行結束後，於大埔超級城附近一帶巡視。網上影片顯示，前晚8時許，身穿寫有「議員監察」反光衣的3人及3名助理於大埔超級城對開發現一名疑似便衣警，遂上前追問，該警員未有回答並離開，區議員一行人轉身離去之際，另一群便衣警突然跑出並將眾人按地制服。

明報記者

（反修例風暴）