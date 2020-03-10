葵涌醫院防疫 減安排病人短暫回家

新入院病人先隔離監察兩星期

葵涌醫院為全精神科醫院，受疫情影響，2月門診數字比去年同期少逾三成，住院率則維持在七至八成。葵涌醫院行政總監阮家興表示，醫院原有8間收症病房，2月17日起實施分流，每兩周只開放4間病房收新症。新入院病人會在新症病房隔離監察兩星期，未有感染才轉送其他病房。阮家興說措施有助減低交叉感染，加上精神病患「講出自己不舒服的能力較低」，醫護會額外留意病人體溫和病徵。

數名家居隔離者到院求診

阮家興提到，近月有幾名正接受家居隔離的人到葵涌醫院求診。醫院已安排感染控制措施，包括劃出獨立區域及牀位隔離治療。

以往精神科病人情况穩定後，可短暫出院，回家療養。在疫症之下，葵涌醫院最近要減少數名病人短暫離院。阮家興表示措施可能影響病人融入社區生活，但院方都要平衡病毒在社區傳播的風險，他強調「不是全面禁止home leave（短暫離院），只是盡量減少」。他續說，精神病者在疫情之下感到鬱悶，心理壓力大增，院方考慮在疫情緩和後，加強社區復康支援。

精神科病人入院後不能用手機，因此除了家屬親身探望，病人只能用公共電話聯絡家人。公院1月底啟動「緊急應變級別」，全面暫停家屬探病。由2月底開始，葵涌醫院試行視像探病，目前有兩間病房可提供電腦，讓病人透過通訊軟件Skype和家人溝通。阮家興說，醫院亦正研究提供手機，讓家屬以WhatsApp視像通話看望病人。暫停探病期間，院方亦為病人提供「愛心糖水」，例如芝麻糊和南瓜湯，以示打氣和送暖。

（抗疫新階段）