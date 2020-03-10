港聞

港聞二

葵涌醫院防疫 減安排病人短暫回家

【明報專訊】在新型冠狀病毒疫情下，專門接收精神病患的葵涌醫院推出多項防疫措施，包括減少病人短暫出院、分流新症病房、安排視像探病等。行政總監阮家興稱，減少安排精神科病人短暫離院或會影響他們融入社區，但醫院都要考慮病毒傳播的風險。

新入院病人先隔離監察兩星期

葵涌醫院為全精神科醫院，受疫情影響，2月門診數字比去年同期少逾三成，住院率則維持在七至八成。葵涌醫院行政總監阮家興表示，醫院原有8間收症病房，2月17日起實施分流，每兩周只開放4間病房收新症。新入院病人會在新症病房隔離監察兩星期，未有感染才轉送其他病房。阮家興說措施有助減低交叉感染，加上精神病患「講出自己不舒服的能力較低」，醫護會額外留意病人體溫和病徵。

數名家居隔離者到院求診

阮家興提到，近月有幾名正接受家居隔離的人到葵涌醫院求診。醫院已安排感染控制措施，包括劃出獨立區域及牀位隔離治療。

以往精神科病人情况穩定後，可短暫出院，回家療養。在疫症之下，葵涌醫院最近要減少數名病人短暫離院。阮家興表示措施可能影響病人融入社區生活，但院方都要平衡病毒在社區傳播的風險，他強調「不是全面禁止home leave（短暫離院），只是盡量減少」。他續說，精神病者在疫情之下感到鬱悶，心理壓力大增，院方考慮在疫情緩和後，加強社區復康支援。

精神科病人入院後不能用手機，因此除了家屬親身探望，病人只能用公共電話聯絡家人。公院1月底啟動「緊急應變級別」，全面暫停家屬探病。由2月底開始，葵涌醫院試行視像探病，目前有兩間病房可提供電腦，讓病人透過通訊軟件Skype和家人溝通。阮家興說，醫院亦正研究提供手機，讓家屬以WhatsApp視像通話看望病人。暫停探病期間，院方亦為病人提供「愛心糖水」，例如芝麻糊和南瓜湯，以示打氣和送暖。

（抗疫新階段）

上 / 下一篇新聞

立選倡長者優先投票 限看點票人數 泛民指為建制開路 馮驊：無政治考慮
立選倡長者優先投票 限看點票人數 泛民指為建制開路 馮驊：無政治考慮
區選疑現「長者隊」 馮驊曾稱無人有優先權
區選疑現「長者隊」 馮驊曾稱無人有優先權
宣布有意參選即視作「候選人」 泛民憂成陷阱
宣布有意參選即視作「候選人」 泛民憂成陷阱
稱「個別一日」 警認999赴援達標率無計7．21
稱「個別一日」 警認999赴援達標率無計7．21
「須交健康證明」沒實施日期 航空公司有跟從有未理 泰推新指引無詳情 旅客批資訊亂
「須交健康證明」沒實施日期 航空公司有跟從有未理 泰推新指引無詳情 旅客批資訊亂
專機回港469人 1/3非永久居民 胎死婦已動手術 夫稱港府無支援
專機回港469人 1/3非永久居民 胎死婦已動手術 夫稱港府無支援
最少6中學續辦到校面試 校長：畀機會學生
最少6中學續辦到校面試 校長：畀機會學生
林正財倡高年級生先復課 縮課時
林正財倡高年級生先復課 縮課時
訛稱賣口罩騙舊同學332萬 地勤被拒保釋
訛稱賣口罩騙舊同學332萬 地勤被拒保釋
擴檢測安排亂 私醫：收樣本無處驗 12私院昨1間參與 有診所索價1960元
擴檢測安排亂 私醫：收樣本無處驗 12私院昨1間參與 有診所索價1960元
私醫倡由病人交樣本到化驗所
私醫倡由病人交樣本到化驗所
再增一確診 印商司機被傳染 防護中心：近期多輸入個案 研應對措施
再增一確診 印商司機被傳染 防護中心：近期多輸入個案 研應對措施
4法院登記處重開 高院派籌控人流
4法院登記處重開 高院派籌控人流
7聯網龍頭醫院參與新藥臨牀試驗
7聯網龍頭醫院參與新藥臨牀試驗
小巴慢駛 要求發萬元津貼
小巴慢駛 要求發萬元津貼
袁國勇：七成人有抗體 疫情始紓緩 現僅0.1％免疫 防護中心稱「持久戰」
袁國勇：七成人有抗體 疫情始紓緩 現僅0.1％免疫 防護中心稱「持久戰」
鍾南山倡防控重點轉為「外防輸入」
鍾南山倡防控重點轉為「外防輸入」
悼周梓樂活動拘63人 記者遭防暴推跌 警致歉稱不慎
悼周梓樂活動拘63人 記者遭防暴推跌 警致歉稱不慎
警檢水喉通炸彈半成品 控6人
警檢水喉通炸彈半成品 控6人
警副處長聯國發言：「警暴」屬暴徒醜化 陳淑莊：自我催眠顯愚昧
警副處長聯國發言：「警暴」屬暴徒醜化 陳淑莊：自我催眠顯愚昧
撞倒逃捕少年 司機受傷擬向警索償
撞倒逃捕少年 司機受傷擬向警索償
涉燬中銀櫃員機 中四生准保釋
涉燬中銀櫃員機 中四生准保釋
智慧燈柱倡撤鏡頭 改雷達、熱能計車流 免蒐個人資料 區議員稱收貨
智慧燈柱倡撤鏡頭 改雷達、熱能計車流 免蒐個人資料 區議員稱收貨
創科署徵集防疫科技項目
創科署徵集防疫科技項目
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】賀30萬like 警察thx完跌逾萬
【Emily】賀30萬like 警察thx完跌逾萬
【Emily】駐武漢辦主任：留守武漢至最後一班機
【Emily】駐武漢辦主任：留守武漢至最後一班機
【Emily】檢疫期睇無政府書籍 周融：太長太悶未睇完
【Emily】檢疫期睇無政府書籍 周融：太長太悶未睇完
【Emily】兩外賣平台加入「絕膠行動」 2025前棄非可持續包裝
【Emily】兩外賣平台加入「絕膠行動」 2025前棄非可持續包裝
【Emily】日本返港 終於出關 搬走隔離14天 阿舜遙距見妻兒
【Emily】日本返港 終於出關 搬走隔離14天 阿舜遙距見妻兒