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袁國勇：七成人有抗體 疫情始紓緩 現僅0.1％免疫 防護中心稱「持久戰」

【明報專訊】新型冠狀病毒疫情蔓延，政府專家顧問團成員、港大微生物學系講座教授袁國勇昨日表示，病毒擴散全球，多國未能截斷病毒傳播鏈，預料疫症不會完結，相信要大部分人感染後產生抗體，疫情才會紓緩。他說目前僅0.1%人免疫，直至七成人都染病後有抗體，病例便會很少。衛生防護中心認為按袁國勇所說，今次抗疫會是一場「持久戰」，市民從此要特別注意個人衛生。

港大微生物學系講座教授袁國勇昨接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問表示，病毒已全球擴散，不少國家愈來愈無法完全截斷病毒傳播鏈，即使用圍堵策略，病例不會完全消失。他認為直至大部分人受感染，獲得天然免疫抗體後，疫症才會逐漸紓緩，但難料需時多久。

預計免疫人數每年增加5％

袁國勇指出，現時只有0.1%的人免疫於新型冠狀病毒，預計每年會增加5%，直至七成人有抗體，病例便會很少。他說獲內地官員告知暫未有病人痊癒後復發，港大測試亦發現本港確診者出院後，血液內抗體含量很高，推測受感染後可至少免疫5至10年。不過，他說待相關疫苗及藥物完成研究，需時一至兩年，本港沒相關行業，即使其他國家成功研發，本港或受出口限制，可能「有錢都買不到」。

稱部分人已對世衛失信任

是否宣布全球大流行分別不大

多國先後爆疫，世界衛生組織暫未宣布病毒在全球大流行。袁國勇表示，多國爆疫，部分人已對世衛失去信任，故世衛是否宣布全球大流行，已分別不大，各地會按數據決定如何做圍堵、紓緩、診斷和感染控制措施等。

港府已將健康申報擴展至所有入境旅客。袁國勇認為，香港可考慮要求從爆疫地區入境本港的人，先提交健康證明書，被驗出無病毒，並在當地接受14天檢疫後，方可入境。

麻疹逾九成人口有抗體才停傳播

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，若部分人口有抗體，傳染病就較難傳播，例如麻疹就要超過九成人口有抗體才不會傳播，她認為按袁國勇所說，這次抗疫會是一場「持久戰」，「市民從此以後都要特別留意個人及環境衛生」。

至於本港何時要改變策略，由「圍堵」變成「緩衝」，張竹君說，要視乎世衛和專家意見。她說世衛現階段仍建議各國盡力遏制疫情，以爭取時間研發疫苗和有效藥物，本港亦會繼續圍堵有病徵的病人。

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，公立醫院隔離病牀仍有六至七成未使用，暫時仍能應付，但未知今次疫情會持續到何時，會聽取專家意見，再決定醫管局服務是否需要增減。

明報記者

（抗疫新階段）

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