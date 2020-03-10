7聯網龍頭醫院參與新藥臨牀試驗

「吉利德科學」啟動第三期臨牀研究，在亞洲及其他新型冠狀病毒確診個案較多的國家，為約1000名患者提供藥物。學會昨表示，與「吉利德科學」在港的藥廠確認，本港將展開3個有關「瑞德西韋」的臨牀試驗，分為「公開標籤」和「雙盲」研究，瑪麗醫院、威爾斯醫院、瑪嘉烈醫院將參加兩個「公開標籤」測試；其餘4間醫院則參與一個「雙盲」研究測試。

學會會長崔俊明解釋，「公開標籤」是指治療期間，測試者（病人）、研究人員（醫生）與藥劑師均清楚自己是試驗組（服用新藥）或對照組（服用標準用藥 ）；雙盲研究下，測試者及研究人員對所屬的是試驗組或對照組均不知情，以免研究人員因主觀偏向影響研究結果。

崔俊明稱，目前本港實際參與研究人數仍待敲定，料要待藥物抵港後才能有細節，他說「公開標籤」測試對象是中度或嚴重感染患者，將評估藥物對病人回復正常體溫和血含氧量及出院時間的成效，料5月完成研究；雙盲研究詳情將稍後公布。

（抗疫新階段）