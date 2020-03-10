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再增一確診 印商司機被傳染 防護中心：近期多輸入個案 研應對措施

【明報專訊】本港昨再新增一宗新型冠狀病毒確診，令累計確診總數增至116宗。新確診的44歲印度籍男子，是早前確診、曾到歐洲出差的印度商人（第106個案）的司機，衛生防護中心稱，相信司機是被僱主傳染。中心稱留意到近期有不少輸入個案，政府會研究應對措施，但昨日未有提出具體收緊入境檢疫方案。此外，早前曾與59名同袍飯敘的防暴警察，昨康復出院，醫院已安排他稍後覆診，屆時會照肺，不清楚該男警何時復工。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，相信該司機是被僱主傳染，由於司機住在僱主寓所，有較多接觸，故其風險較一般職業司機高。張又說，留意到近期有不少外地輸入個案，政府會研究是否要採取進一步措施。

元朗女患者唐狗送檢疫

前晚新增的第115宗個案，59歲女患者居於元朗原築1座。張竹君昨稱，患者家中有一隻狗，已送往檢疫。據漁護署資料，個案為一唐狗，正作檢測。至於康復出院的周巧兒，她飼養的松鼠狗早前驗出低程度感染，署方昨補充稱，3月5日及9日再為該狗檢測，5日的結果仍呈弱陽性，9日的檢測仍進行中。

此外，3月6日確診的第108宗個案，69歲男患者工作地點在中環威靈頓廣場，辦公地址位於威靈頓廣場的周卓如律師行回應本報查詢時證實，該行一合伙人及其太太已確診，律師樓其他員工正接受測試，至今未有人有病徵，大部分員工在家工作，律師樓已聘請消毒公司徹底消毒，亦已在物件及紙張噴消毒劑。翻查資料，該男患者的妻子是印度團其中一確診團友，而男患者無去印度。

東莞確診留學生曾到港

此外，廣東省衛健委昨稱，東莞市新增的一名確診患者是中國留學生，曾乘搭由西班牙出發的國泰CX320航班，3月8日抵港，之後經深圳灣口岸回內地，當時體溫正常，但樣本對病毒呈陽性，廣東已將情况通報香港。

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻稱，病毒在香港已奪去3人性命，據世衛針對內地2000多宗死亡個案的研究，年紀大、男性及有長期病的患者死亡風險較高，研究結果與香港的3宗死亡個案脗合。

（抗疫新階段）

相關字詞﹕漁護署 醫管局 衛生防護中心 武漢新型冠狀病毒 武漢肺炎

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