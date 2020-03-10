私醫倡由病人交樣本到化驗所

為患者取鼻咽拭子樣本有風險

家庭醫生林永和表示，診所普遍沒有負氣壓設施，即使醫護穿著全副保護裝備，包括N95口罩、保護衣及面罩等，為患者抽取鼻咽拭子時，患者有可能打噴嚏並噴出飛沫，污染診所環境，故業界傾向提供樣本瓶，讓患者在家吐出深喉唾液樣本後交去化驗。他建議政府加開收集樣本中心，讓患者直接交到收集處，直接運送到衛生署化驗所，省卻運送樣本到私營化驗所的程序。

診所難騰空雪櫃獨立放樣本

家庭醫生兼醫學會副會長鄭志文表示，化驗計劃牽涉多個部門，他說業界曾「演習」，運送程序受制於患者何時送樣本到診所，若趕不及當日4點前運送到衛生署化驗所，要將樣本雪藏在雪櫃，但大部分診所都未能騰空一個雪櫃獨立擺放測試樣本。

鄭又表示，私營化驗所運送樣本亦牽涉責任及成本效益問題，若化驗所要走勻全港私家診所，未必能確保樣本即日下午4時前運送到衛生署化驗所；而樣本瓶有可能受污染，化驗所要確保運送的職員有足夠保護措施，防止感染。他認為，應由患者自行交樣本到化驗所、公立醫院普通科門診或衛生署指定收集點。

（抗疫新階段）