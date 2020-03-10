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擴檢測安排亂 私醫：收樣本無處驗 12私院昨1間參與 有診所索價1960元

【明報專訊】衛生防護中心昨起擴大「加強化驗室監察計劃」，私家診所及私家醫院可為病人收集樣本驗病毒。有私家醫生投訴安排混亂，不知參與的私營化驗所名單，為病人抽取鼻咽拭子後無處化驗。本報昨以病人身分向12間私家醫院查詢，1間參與計劃；另外，養和自行提供收費病毒測試。記者隨機向11間私家診所查詢，3間提供驗毒服務，其中一間索價1960元。衛生署表示近日接獲很多醫生查詢，會研究如何改善。

私醫須自行聯絡化驗所 數間稱沒測毒服務

計劃昨首日實施，私家診所及醫院可為病徵輕微患者，例如出現發燒、有呼吸道感染症狀等病人收集呼吸道樣本。有不願具名私家診所醫生向本報投訴衛生署安排混亂，上周曾致電公共衛生化驗服務處查詢，獲回覆要自行聯絡化驗所測試病毒。他向幾間大型化驗所查詢，得悉均不提供病毒測試。

斥計劃形同虛設 業界配套未準備好

該醫生又稱，有同事為病人抽取鼻咽拭子後「企咗喺度」，不知要將樣本送到什麼化驗所，才能轉交衛生署化驗。他認為衛生署向公眾表示昨起實行計劃，實際形同虛設，因業界及化驗所的配套均未準備好。他說樂意參與計劃協助政府監察病毒，但欠缺化驗所名單及詳情，私家醫生無所適從。

法國醫院稱未知計劃 養和自行收費檢驗

本報記者昨以病人身分，致電全港12間私家醫院，11間稱未有參與計劃。聖德肋撒醫院職員表示，未知計劃已擴至私家醫院，又稱私院沒相關設備。仁安醫院職員稱有參與，會為有發燒或呼吸道感染症狀患者收集樣本，收費約1000元，當中數百元是檢測費；院方沒拒絕由內地、韓國、意大利等疫情嚴重地區回港的人接受測試。

養和醫院發言人稱正了解計劃詳情，未決定是否參與，但稱該院有提供鼻咽拭子及深喉唾液樣本測試，收費分別3000及2500元，最快6小時有結果。

記者昨亦隨機致電11間港島區私家診所，3間表示參與計劃。其中鰂魚涌一間診所的職員聲稱，唾液樣本經衛生署化驗後，能檢測患者「是否確診、感染時間多長及病情嚴重程度」，經「政府資助」後，收費1960元。根據計劃，衛生署只提供免費化驗。

家庭醫生林永和表示，早前聯絡相熟的5、6間化驗所，均未參與計劃，認為配套未完善下，私家醫生普遍「望而卻步」，暫未能為患者抽取樣本。

張竹君：多私醫查詢 會研究改善

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，私家醫生抽取樣本後，應循現有渠道向化驗所查詢，看化驗所能否提供測試；若未能化驗，化驗所可轉送樣本到衛生署化驗所。另要向化驗所了解，應由化驗所派人取樣本，還是病人自行交去化驗所。

張說檢測當日或翌日會有結果，若樣本呈陽性，衛生署會直接聯絡病人，安排入院隔離，再聯絡收集樣本的私家醫生。她未能估計有多少醫生參與，衛生署化驗所現時每日檢測數百個樣本，最多可每日檢測逾1000個，相信可應付需求。她說近日衛生署接獲很多私家醫生查詢，會研究如何改善程序。

明報記者

（抗疫新階段）

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