林正財倡高年級生先復課 縮課時

教育局昨回覆稱，傾向分階段復課，會繼續留意疫情發展、醫學意見、防疫物資供應等。對於每日維持數宗新增個案，應否考慮4月中復課，林正財昨於港台節目《千禧年代》說，港人面對「長期鬥爭」，也要思考如何盡量回復正常生活，「返學不是不可」，重要是做好防感染控制、按風險調節開放等，「教育局及學校都開始思考，如何慢慢讓學生返學，可能一開始只讓高年級學生返，甚至一個可控的數字，先讓三分之一高年級生返一個短的時間，慢慢測試防感染控制能力是否真的做得到」。

教聯：學界共識中學先復 小學5月

中學校長會主席鄧振強稱，倘中學各級同一時間復課，扣除考公開試的中六生，約有700名師生聚集，除非疫情已達「零感染」，否則建議分階段復課。教聯會主席、小學校長黃錦良說，學界有共識4月20日分階段由中學開始返學，5月起才到小學復課，他稱要考慮小學生在校一起午膳問題，「比較危險，食飯時傾偈，口水飛沫周圍傳」，故建議小學復課初期只返半日，整合學術課堂，集中在早上完成，相信學校有能力做好規劃。

教協理事、幼稚園校長梁秀婷稱，幼稚園復課必要性相對較低，預算5月頭至中，幼稚園才有可能復課。她稱，若幼稚園生分批復課，無疑校園空間「隔開點」，但幼兒習慣集體嬉戲，難按教師指示保留距離。

（抗疫新階段）