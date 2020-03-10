港聞

港聞二

林正財倡高年級生先復課 縮課時

【明報專訊】全港學校不早於4月20日復課，行政會議成員林正財昨稱，可考慮先讓高年級復課、縮短上課時間等，漸進測試防感染控制能力。中學校長會稱，若持續有零星個案，「人心有少少擔憂」，建議中小學各分兩批復課。有小學校長倡只返半日學，避過共同吃飯風險。

教育局昨回覆稱，傾向分階段復課，會繼續留意疫情發展、醫學意見、防疫物資供應等。對於每日維持數宗新增個案，應否考慮4月中復課，林正財昨於港台節目《千禧年代》說，港人面對「長期鬥爭」，也要思考如何盡量回復正常生活，「返學不是不可」，重要是做好防感染控制、按風險調節開放等，「教育局及學校都開始思考，如何慢慢讓學生返學，可能一開始只讓高年級學生返，甚至一個可控的數字，先讓三分之一高年級生返一個短的時間，慢慢測試防感染控制能力是否真的做得到」。

教聯：學界共識中學先復 小學5月

中學校長會主席鄧振強稱，倘中學各級同一時間復課，扣除考公開試的中六生，約有700名師生聚集，除非疫情已達「零感染」，否則建議分階段復課。教聯會主席、小學校長黃錦良說，學界有共識4月20日分階段由中學開始返學，5月起才到小學復課，他稱要考慮小學生在校一起午膳問題，「比較危險，食飯時傾偈，口水飛沫周圍傳」，故建議小學復課初期只返半日，整合學術課堂，集中在早上完成，相信學校有能力做好規劃。

教協理事、幼稚園校長梁秀婷稱，幼稚園復課必要性相對較低，預算5月頭至中，幼稚園才有可能復課。她稱，若幼稚園生分批復課，無疑校園空間「隔開點」，但幼兒習慣集體嬉戲，難按教師指示保留距離。

（抗疫新階段）

相關字詞﹕教聯會 教協 鄧振強 教育局 林正財

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