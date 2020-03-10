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最少6中學續辦到校面試 校長：畀機會學生

【明報專訊】新冠病毒疫情影響一般在2月、3月舉行的升中面試。本報昨翻查約120間參加中一自行分配學位的全開英文班中學校網，近八成已取消面試，最少18間改變面試形式，以短片或網上途徑面試。不過，仍有最少6間中學無受疫情影響，本月內安排「面對面」面試，有學校表示，校方於學生報名時稱會面見所有申請者，故希望兌現承諾，「想畀機會學生」。

全港約120間全開英文班中學，截至昨日，有5間中學於校網表示維持「面對面」中一面試（見表），另有1所中學回覆本報查詢時表示將如常面試。有安排面試的中學校長稱，經過長時間討論，安排好一切防疫措施才做決定，並有一系列措施，包括將面試日攤分4日進行，減少人流；如申請者無口罩，亦會提供口罩。

為何疫情下仍堅持面試？校長說，自行分配學位的原意是讓不同學校錄取合適的學生，「有學生面試發揮較好，面試都只是撈到十個八個這類學生回來，但對那十個八個學生來說就好重要」，保留面試是提供機會予報讀學生。

15校改面試形式 華英循道採Zoom

亦有學校選擇一改以往面試模式，以視訊會議程式Zoom面試，包括華英中學及循道中學。華英中學行政主任麥先生稱，由於教師及考生均是初次嘗試以Zoom面試，會預留較多時間測試音量、影像等，又稱屆時會有約10名人員做技術支援，冀解決教師及家長面對的技術問題。循道中學副校長（學務）莊智盛稱，校方會提早一周與申請者做技術測試，以減低網上面試當日的技術問題，若申請者因資源問題做不到網上面試，或會獲安排到校面試。

馬會推免費上網卡助基層生

另外，教育局昨致函全港中小學，稱香港賽馬會慈善信託基金推出「在家學習網寬支援計劃」，將為10萬名基層中小學生提供兩個月免費流動數據頻寬的SIM卡，支援網上學習，周四（12日）下午6時截止申請。

（抗疫新階段）

相關字詞﹕新型冠狀病毒肺炎 面試 教育局 中一自行分配學位

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