專機回港469人 1/3非永久居民 胎死婦已動手術 夫稱港府無支援

工聯：「特急」300人滯湖北

工聯會新界東辦事處總幹事鄧家彪昨表示，現時仍有99宗特急個案滯留湖北，涉及約300人，包括嬰幼兒及長期病患者。滯留恩施、上周未能上專機的孕婦林太，於當地醫院檢查被判定胎兒沒生命迹象後，前日於恩施市的醫院做人工流產手術，其丈夫稱港府未有提供任何支援。鄧家彪建議港府盡快跟進事件。入境處長曾國衞上周曾稱會向該孕婦提供援助。

現仍滯留襄陽的唐先生昨接受視像訪問說，其兩歲龍鳳胎子女奶粉耗盡，現只靠雞蛋及蔬菜度日，期望港府安排早日回港。工聯會屯門社區主任陳文偉說，有滯留荊洲、荊門、黃崗的港人近日收到入境處主動聯絡核對資料。

換腎後獲准出院 港府拒登專機

民建聯立法會議員葛珮帆表示，接到一滯留武漢的求助個案︰楊先生去年12月底在市內醫院做換腎手術，院方容許出院，但衛生署卻以他做手術為由，沒安排他乘首批專機返港。葛珮帆促請港府協助有緊急情况的港人返港。

聶德權昨於在facebook發文，稱自己昨與同事總結首批專機接回港人的經驗，並討論下一步部署。據悉，政府本周再派專機的機會極微。本報曾查詢首批回港者資料，政制及內地事務局昨回覆表示，上周469人專機回港者中314名為永久居民，155名為非永久居民。

（抗疫新階段）