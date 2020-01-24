港聞

港聞二

專機回港469人 1/3非永久居民 胎死婦已動手術 夫稱港府無支援

【明報專訊】政府上周派專機接載469名滯留湖北港人回港，三分之一為非永久居民。工聯會表示，目前尚有約300名特急個案港人在鄂，而上周被當地醫院判定為胎死腹中的港人孕婦，已接受人工流產手術，其丈夫稱港府沒提供任何支援。民建聯亦接獲因換腎留於武漢市醫院的港人稱，即使獲醫院批准出院，衛生署仍以完成手術為由拒絕安排他登機返港。兩黨促政府提供第二批包機的時間表，政制及內地事務局長聶德權昨稱，正與同事討論下一步部署。據悉，政府本周再派專機的機會極微。

工聯：「特急」300人滯湖北

工聯會新界東辦事處總幹事鄧家彪昨表示，現時仍有99宗特急個案滯留湖北，涉及約300人，包括嬰幼兒及長期病患者。滯留恩施、上周未能上專機的孕婦林太，於當地醫院檢查被判定胎兒沒生命迹象後，前日於恩施市的醫院做人工流產手術，其丈夫稱港府未有提供任何支援。鄧家彪建議港府盡快跟進事件。入境處長曾國衞上周曾稱會向該孕婦提供援助。

現仍滯留襄陽的唐先生昨接受視像訪問說，其兩歲龍鳳胎子女奶粉耗盡，現只靠雞蛋及蔬菜度日，期望港府安排早日回港。工聯會屯門社區主任陳文偉說，有滯留荊洲、荊門、黃崗的港人近日收到入境處主動聯絡核對資料。

換腎後獲准出院 港府拒登專機

民建聯立法會議員葛珮帆表示，接到一滯留武漢的求助個案︰楊先生去年12月底在市內醫院做換腎手術，院方容許出院，但衛生署卻以他做手術為由，沒安排他乘首批專機返港。葛珮帆促請港府協助有緊急情况的港人返港。

聶德權昨於在facebook發文，稱自己昨與同事總結首批專機接回港人的經驗，並討論下一步部署。據悉，政府本周再派專機的機會極微。本報曾查詢首批回港者資料，政制及內地事務局昨回覆表示，上周469人專機回港者中314名為永久居民，155名為非永久居民。

（抗疫新階段）

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