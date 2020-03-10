「須交健康證明」沒實施日期 航空公司有跟從有未理 泰推新指引無詳情 旅客批資訊亂

本港衛生署稱，未聽過有航空公司有此要求，亦不知如何取得健康證明書。

明報記者

昨晨乘搭香港快運往泰國的旅客可如常登機，但乘搭昨午5時香港航空航班往曼谷的旅客，卻因無健康證明書而被拒登機，有人敗興而歸。陳先生一家被拒登機，他稱友人昨乘搭其他航班登機，亦毋須出示健康證明書或在當地隔離。另一港航男乘客、泰國人Nattapong被拒登機後，在航空公司指示下往北大嶼山醫院花1230元申請健康證明書。

港航原拒無證明者登機 後發放行書

經數小時擾攘，港航職員突指毋須登機者出示健康證明書，並發出「放行書」（Release of Indemnity），惟「放行書」寫明有關旅客需自行承擔一旦被拒入境或遭隔離14天的責任。陳先生一家及Nattapong則轉乘晚上9時港航客機。

此外，盧先生及女友昨晨訂港航機票晚上9時飛往曼谷，出發前主動致電港航，獲告知須出示健康證明書才可登機，他隨即與女友往港怡醫院花320元做體檢。最終港航無檢查其證明書便允許登機，令他錯愕，認為泰國政府資訊混亂，對健康證明書沒明確實施日期，令航空公司及乘客無所適從。

綜合Nattapong及盧先生的健康證明書，公立醫院均會替旅客照X光，證明胸肺正常，亦無發燒及胸肺病徵；惟私家醫院則沒安排照X光，只是聽呼吸及量血壓等。

張竹君： 未聞有此要求 不知如何取證明

香港快運回應查詢稱，尚在了解健康證明書措施生效日期及細節，而3月31日前往返泰國旅客可免費改出發日期、航線或退款。香港航空及國泰至截稿前未回覆。

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君回應稱，未聽過有航空公司要求旅客出示健康證明書，她不知如何取得這類證明，因未有私家醫生可做化驗，亦不清楚私家醫院有否此服務。

香港駐曼谷經濟貿易辦事處發言人表示，留意到泰國政府過去數日不斷新增和加強措施控制疫情，建議有意前往泰國者密切留意泰國政府最新資訊。

泰旅局：疫區入境將須隔離

另外，泰國政府旅遊局（香港）昨晨約11時許於facebook稱，泰國政府將採取更嚴密的入境措施，由中國（包括香港和澳門）、韓國、意大利和伊朗的入境旅客均需填健康申報和隔離14天，詳情待進一步更新，並建議大家避免或延遲如非必要的旅行。泰國駐香港總領事館稱尚待泰國當局通知隔離的具體安排。

康泰旅行社表示，泰國對香港入境旅客實施自我隔離的限制仍有不確定性，評估形勢後決定取消本月出發的所有泰國旅行團，涉約30團，約800人；永安旅遊亦決定取消本月的泰國線旅行團。

（抗疫新階段）