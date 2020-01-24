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稱「個別一日」 警認999赴援達標率無計7．21

【明報專訊】警方在《財政預算案》報稱，2019年能於15分鐘內回應新界區緊急求救電話比率達97.9%，但本報發現當中有否計及去年7月21日晚2.4萬個報案電話成疑。警方昨承認，去年回應的8.4萬個緊急求救召喚中，無計及7‧21事件報案電話。警務處總警司（策劃及發展）李雅麗在立法會財務委員會解釋，7‧21是「個別一日數字，不屬恒常機制」。警方發言人補充，計算回應緊急求救達標率是以個案作單位，非來電數目。有議員對於警隊將2.4萬個報案電話列為「個別一日」而不作統計，表示聞所未聞。

本報昨就警隊回應999緊急召喚達標率的報道，引起立法會議員關注並在議會追問，警方發言人昨晚亦回覆本報，承認「緊急求救召喚」包括襲擊、縱火等嚴重及有迫切性事件。發言人稱，根據電訊商紀錄，7．21當晚確有約2.4萬個來電，實際接聽約為1100個，而警方計算回應緊急求救達標率是以個案作單位而非來電數目，故7．21的報案電話對計算達標率影響不大。警方昨晚深夜於facebook發帖，稱當晚有別有用心的人在網上號召市民一同致電999報案，此舉癱瘓當時999報案中心的熱線。

本報近日根據警方數字分析，以去年警方回應緊急求救召喚總數約8.4萬個來計算，若計及7‧21的2.4萬報案數字，警隊能於15分鐘內回應新界區緊急求救電話的比率僅71.5%至77.8%，遠低於97.9%。

稱「緊急求救」包襲擊 達標率非計來電數目

本報上月向警方查詢計算回應召喚達標率上，有否計及7‧21報案數字，逾10日未獲回覆。

財委會昨審議涉款約225億元的基本工程儲備基金撥款，多名泛民議員藉與警隊相關的工程項目，質疑8.4萬個緊急求救召喚是否不包括 7．21報案數字。民主黨尹兆堅批評警隊「篤數」，稱當晚大量市民致電999報案，質問警方會否改善。與會的李雅麗總警司回應稱，7‧21離開恒常計算機制，警方有總結經驗，若日後999緊急求救電話達某數量，會將部分電話分流。

朱凱廸：「個別一日」不作統計 聞所未聞

在議會陣線朱凱廸加入追問下，李雅麗終承認8.4萬個緊急求救召喚不包括7．21，稱因為是個別一日的數字，不包括在恒常機制。朱凱廸向本報稱，對「恒常機制」及「個別一日」聞所未聞，「普通人都會以一年365日作統計來理解（文件）數字，不明為何就是沒計（7月21日）」。他認為警方做法或已超常理，促盡快解釋。

相關字詞﹕香港警察 李雅麗 尹兆堅 朱凱廸 元朗721事件

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