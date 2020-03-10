立選倡長者優先投票 限看點票人數 泛民指為建制開路 馮驊：無政治考慮

馮驊昨表示，去年區選不少選民集中首3小時投票，多個票站出現人龍，當時票站主任安排身體狀况不能長期站立的選民入票站坐下輪候，他稱社會因而「有些聲音」，認為可方便身體狀况不宜長期站立的人；選管會建議，票站主任可作安排以方便70歲以上長者、孕婦及殘疾者投票，甚至優先投票。馮驊表示排隊原則是要公平，以往票站主任會彈性處理，否認建議是容許長者「打尖」，強調無政治考慮，而是實際需要。至於為何定於70歲，他稱是「表面上合適的歲數」。

馮：區選點票有公眾喧嘩圍主任

馮驊又稱，上次區選點票站出現秩序問題，有公眾因不明白點票程序，在票站喧嘩以至包圍票站主任；選管會建議因應票站大小，設公眾入內觀看點票人數限制，並要登記姓名及身分證，「法庭聽審都限人數」，強調絕非為限制公眾參與。馮驊又稱，為增加透明度，建議可容許選民領取選票時，即場要求查看其登記冊上的姓名、身分證明文件是否已被劃線。

對於政府曾研究電子點票以加快點票效率，馮驊昨表示，立法會選票面積甚大，加上選票會對摺，現有點票機或會因尺寸等問題而撕爛選票。至於若立法會選舉時疫情仍未完結會如何處理，他稱現時距選舉仍有半年，會聆聽專家意見。

馬嶽：增票站人手便可減人龍

中大政治及行政學系副教授馬嶽估計，排隊時間對選舉結果影響輕微，他稱去年問題是選舉事務處以舊投票率為基礎安排人手、票站，相信若以300萬選民投票為標準增加票站及人手，便可減少輪候時間。被問到建議是否優待建制，他認為現時政府公信力低下，政府的舉動都會被市民認為「有操作」。

民主黨尹兆堅表示，不同年齡的人行使公民權利應一視同仁，選管會應作平衡，如可在票站準備更多摺櫈，讓有需要長者排隊時使用；該黨黃碧雲質疑選管會建議是「為建制派開路」，認為會令載長者到票站的專車可「堂而皇之打尖投票」。公民黨黨魁楊岳橋認為應由源頭解決問題，包括增加票站、票箱及工作人員，疏導投票人流。他說限制監票人數會令公眾對點票過程產生懷疑，建議選管會考慮直播點票、讓市民「看得見」。

民建聯歡迎 方便長者「應有之義」

民建聯周浩鼎稱該黨歡迎安排，長者優先投票是「應有之義」，與政治無關，主要是考慮長者身體需要、未能排隊數小時。至於限制觀看點票人數，周浩鼎認為可令點票過程有序進行，但政府長遠而應處理電子點票、投票。

諮詢由昨日起至4月7日截止，料6月中正式公布。選管會強調對建議指引提述的事項未有定案，最終決定會參考公眾諮詢收到的意見。馮驊稱因公眾衛生考慮，不會舉辦諮詢大會。

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