【Emily】莫乃光：距美制裁只差１條件 如選舉後中央續操控立會 離23條立法不遠

新民黨話訪美交流氣氛融洽

張國鈞噚日喺facebook直播匯報第二日行程，佢噚日下晝做直播時係當地時間晚上10點鐘，話當地第二日就會行夏令時間，笑言令佢少咗一個鐘瞓覺；又話4個行會成員當地時間今晚會返港，應該趕及落機梳洗後，出席周二嘅行政會議。張國鈞話同當地講即使美國出於良好意願，但對香港可能係幫倒忙，表明若對香港無理施壓，只會引發大家嘅愛國情懷、更團結地支持政府管治；而歷史經驗亦睇到，中國唔會屈服於壓力或惡勢力。

張國鈞：美施壓只會令人團結撐政府

同樣應邀出訪嘅嘅資訊科技界議員莫乃光喺facebook話，佢重申並促請美方關注兩年前公民黨郭榮鏗指出嘅「美國政界共識」5個條件，作為美國實施《香港人權與民主法案》時嘅考慮，包括港人被剝奪選舉權及當選議席、外國記者被逐或不准入境、政治檢控、拖延普選同埋倡訂嚴厲基本法23條。佢形容5點中已有4點明顯應驗；如9月立法會選舉後，中央繼續操控立法會，恐怕距離23條強硬立法不遠。佢認為，反修例下港人五大訴求被漠視，美國應嚴正執行法案中嘅制裁部分。