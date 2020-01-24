9月735宗新工會申請 泛民建制同現「一址多會」

24新組織借用會址 職工盟：繳服務費即可

本報翻查去年6月至今的憲報，在73間已刊憲的工會申請登記當中，共有24間以職工盟會址登記，涵蓋各行各業。職工盟主席吳敏兒稱，除職工盟屬會外，若工會繳交服務費，亦可借用職工盟會址作登記。另有13個民主派工會雖非借用職工盟地址，但在facebook表明支持黃色經濟圈等立場。

建制組織地址 10日現11新工會

另一邊廂，創辦成員包括經民聯立法會議員石禮謙、工聯會屬會「香港建造業總工會」的「建造業關懷基金綜合服務中心」，在1月14至23日，先後出現11宗工會登記申請，涵蓋混凝土、紮鐵、建築物拆卸技工等行業。

石禮謙向本報稱，「我們任何人出來做事都非為政治，而是以行業為出發點，才是實事求是。」不過，建造業總工會會務顧問周聯僑日前接受傳媒訪問時，承認協助業界分拆申請工會，更稱「如果我話之後唔關選舉事你都唔信啦」。本報至昨日截稿前未能聯絡上周聯僑。

至於另一傳統建制工會組織「勞聯」，去年有兩宗屬會工會登記，分別為「政府樹藝主管人員總工會」及「香港烘焙及咖啡從業員協會」；另外，去年12月申請的「高壓電子專業人員總會」、「香港旅巴司機職工會」，會址與現時勞聯屬會相同。勞工界立法會議員潘兆平表示，過往一直鼓勵成立工會，近期或有工會認為需「分細點」亦不為奇。

工盟：未來可一戰 工聯：為投票籌組非好事

對於近月新增工會數量大增，吳敏兒表示，網上亦見不少組織工會的呼籲，已非職工盟所能控制；她認為過往民主派在勞工界選委是「無得鬥」，但未來則有望一戰，她估計目前泛民、建制組工會是「一半一半」或是建制稍多，但最終數字如何，還待職工會登記局發表年報才能揭盅。工聯會何啟明歡迎多人投身工運，但若是為投票權而組織工會，並非好事。潘兆平亦稱，雖港有組織工會自由，但若是為政治選舉並不理想，冀工會以維護工友權益為主。

（反修例風暴）