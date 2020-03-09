助配對同路人 盼搶攻勞工界選委 網上平台撮合 49工會「成團」

明報記者 邱榕瀅

組工會走冤枉路 發起人冀分享經驗

「HK Petitions」發起人Red從事廣告行業，他接受本報訪問稱，團隊最初冀組織聯署、聲援醫護罷工，罷工完結後開始討論助市民組工會、進攻功能組別。Red曾在反修例風波後籌組工會，「走了不少冤枉路」，像工會籌委討論工會會章長達兩周，最終職工會登記局批核的版本卻與職工盟範本差不多，故冀藉網站與市民分享經驗。

212工會正籌組 最憂個人資料交警

「七起」網站中，有意組工會者可在網站「開團」，有意加入者則可留下聯絡資料配對，網站提供會章範本，供市民集齊人數、會章後提交申請。網站至今共3102人參與，正籌組212個工會、當中49個工會已湊夠7人「成團」。Red表示，部分工會多達五六十人加入，他會建議「分拆」組數個工會以增加選票數目。至於有意組工會者最常出現的問題，他稱是將會址等個人資料交予政府，「有人會問我們，這些個人資料會否交予警察？」

「七起」成立目標之一是搶攻功能組別，Red他認為選民數字上「有可能性」，亦盼在有能力嘗試時「寸土必爭」，但若要攻陷勞工界，則料需成立「數以百計」的工會，「的確困難，但香港人有什麼做不到？」然而目前工會申請數字大升，工會需要在明年選民登記完結前運作一年才能登記為勞工界選民，Red亦擔心一眾新工會未能趕及，但既然「瓶頸」在職工會登記局處，他說只能盡量不出錯、減少文書來往時間。

醫護罷工他人「只當新聞」 盼日後參與增

除卻選票，「七起」初衷之一亦是呼喚更多人組織工運力量。Red憶述醫護罷工期間，除卻醫護外，「好似所有人都只當新聞看」，但他預計若有更多人加入組織工會行列，未來要聲援工運，參與度亦會相應提高。他並稱，縱然不少工會是在反修例風波後才出現，但不少人一直希望行業可組工會、保障勞工權益。他又稱，有人質疑在新肺炎疫情下抗爭運動熱情減退，是故組工會除強調寸土必爭，也盼表達「港人仍有團火，有人在可行的範疇去抗爭」。

（反修例風暴）