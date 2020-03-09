政府更新電子手環 「隔離易」手機App優化追蹤

港初企發明：無想過政府會採納

本地初創企業Compathnion行政總裁陳智銓向本報表示，約兩周前曾接觸政府，介紹其自主開發的應用程式「隔離易」，笑稱「無想過政府會採納使用其程式，當時只為表達意見」，認為政府今次於兩周內決定並推出使用「反應快」，相信與疫情變化迅速有關。

室內融合定位 手機信號結合大數據分析

「隔離易」應用程式原本旨在解決「檢疫者是否在家」及「受監察者是否檢疫者本人」兩大問題：前者以科大研發的「室內融合定位技術」解決，利用手機偵測到的信號，如Wi-Fi、藍牙、電訊網絡等，以AI和大數據分析信號形式，判斷用家有否離開指定地點；後者則要求受檢疫者讀出隨機文字，以聲紋識別身分。據了解，政府最終採用其中的「室內融合定位技術」、數據處理後台，以及應用程式，沒有採用聲紋識別技術，主要用於判斷檢疫者是否在家，並須配對政府的電子手環使用。

陳智銓說，與政府商談後，認為工作具一定挑戰，應用程式為強制使用，可能接觸到不同背景及科技認知的用家，「難度比起使用WhatsApp更大」，因要令不懂智能電話的用家都容易上手使用，而且應用程式需24小時運作。不過，他認為，其應用程式可大大提高室內定位的準確度，「用家更難出蠱惑」，亦可同時分析大量用家的位置數據，減輕政府人員的工作及對受檢疫者的騷擾。

資科辦：受檢疫者外出 可測出異常

政府資訊科技總監辦公室發言人表示，該應用程式將配合早前立法會議員介紹的即棄式電子手環使用，現有的其他多款電子手環亦會同步繼續應用。發言人並稱，如受檢疫人士破壞手環、把個人手機留在家中並戴着手環外出，或攜帶個人手機外出，系統都會偵測到異常，會即時跟進。

明報記者 林穎茵

（抗疫新階段）