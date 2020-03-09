澳門收緊入境 曾赴德法西日須隔離

違規者或有刑責 可強制隔離

澳門政府昨日發稿，稱鑑於德國、法國、西班牙和日本新冠疫情漸趨嚴重，明日中午12時起，所有在入境前14日內曾到上述國家的入境者，須按照澳門衛生當局的要求，在家居或指定酒店接受14日醫學觀察。當局提醒民眾，違反規定者除了可能承擔刑事責任外，或會被要求強制隔離。澳門目前已要求所有入境前14日內曾到韓國、意大利或伊朗的人在指定地點接受14天醫學觀察。

港新措施 機場入境須填申報表

本港方面，機場昨日起實施新措施，要求所有入境人士填寫健康申報表，衛生署發言人回覆，昨日所有入境人士均有提交健康申報表，無人拒絕提供。至於港府會否仿效澳門，要求到過德國、法國、西班牙和日本的來港人士接受醫學觀察，政府未有正面回覆，發言人只稱政府制訂港口衛生措施，應對其他國家或地區的疫情爆發前，會進行詳細風險評估，並因應疫情的發展檢討及調節措施。除考慮受感染人數、其分佈及增加速度外，亦會考慮當地監測及控制疫情的措施及香港居民到訪當地的頻密程度等因素。

（抗疫新階段）