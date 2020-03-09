HA Go App播片助遙距物理治療

醫管局去年12月推出「HA Go」，公立醫院病人登記後，可於應用程式查詢配藥紀錄、繳費等，而屯門醫院物理治療部就透過程式，向病情不太嚴重的病人處方復康練習短片。物理治療師可於醫院登入系統，為病人選擇適合他們在家進行的練習，並可設定每個動作訓練組數、每周練習時間等。物理治療師亦可從系統得知，病人有否觀看練習短片。

病人獲處方復康練習短片後，可登入程式觀看，在家跟隨訓練，若病人在指定時間未完成練習，程式會通知提醒。物理治療師向病人處方訓練後，亦會致電病人，了解其訓練情况及康復進度，有需要時或會安排病人提早到院覆診，或派物理治療師上門跟進。

53歲的沈女士去年9月因左股骨骨折入院，手術後一直接受物理治療。她在2月底起透過「HA Go」以遙距方式做復康訓練。她說，醫院以前向她派小冊子，內附圖片教她在家訓練。 她認為現時透過程式看短片，有真人示範復康動作，比小冊子的講解清晰。沈女士又說，物理治療師處方的動作簡單，自己在家都做到，有助紓緩其痛症。

不致中斷治療 難取代面對面應診

屯門醫院一級物理治療師雲崇說，病人若到醫院接受復康訓練，他能更精準評估病人病情，亦可即時就其情况調整動作以助康復，處方練習短片暫未能取代；但他說透過遙距訓練，即使病人不到醫院都不會中斷治療，物理治療師亦可監察病人康復進度。

（抗疫新階段）