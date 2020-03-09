包機有人確診 聶德權曾國衞測病毒 證無恙前不返政總 同機人員自願測試

兩人身體良好 14天醫學監察

政府發言人昨回覆，兩人目前身體狀况良好，回港後會接受14天醫學監察；沒回應其餘赴武漢協助接載滯留港人的政府人員中多少人會接受病毒測試及測試結果為何。

被問到聶德權及曾國衞需接受病毒測試，但隨行公務人員及機組人員則自願參與，衛生防護中心傳染病處主任張竹君重申，該批工作人員已做足感染預防措施，若他們擔憂，可接受測試。她說兩人是自願接受測試，又說可能個別人士擔心或「驚人哋擔心」，故做測試。

回應修改保護裝備指引原因

瑪麗護理主任：對病毒有更多認識

新型冠狀病毒疫情爆發期間，醫管局先後修改保護裝備指引，有醫護人員質疑當局因無法提供足夠裝備而改指引。瑪麗醫院感染控制組高級護理主任黃淑貞昨在商台節目《政好星期天》表示，起初不清楚患者徵狀，擔心患者會嘔吐或肚瀉，故最初用更高級別防護衣，但結果不多人有嘔吐，隨着疫情演變，對病毒有更多認識，就修改指引。她形容修改指引經「深思熟慮」，有參考新掌握資料、世衛指引等，強調最重要是適當使用防護裝備。

新界東醫院聯網風險管理及質素保證前總監雷兆輝表示，今次情况與2003年SARS不同，醫護人員大致知道如何應對，惟全球專家無法預視保護裝備不足的問題，需更適當使用資源。他在節目後說，醫管局經過一段時間後調整指引屬正常，因早前對病毒掌握資料不多，故用較高規格裝備處理患者。

醫局：供應緊張 盡量提供足夠防護衣

醫管局總行政經理潘恩榮承認現時防護裝備供應緊張，尤其疫情在全球擴散，物資與物流更緊張，但他強調明白員工擔憂感染風險，醫管局會盡量提供足夠保護衣物。他說至今公立醫院醫護人員零感染，反映同事防疫措施做得好。

陳肇始：盡快啟動研究基金

此外，食物及衛生局長陳肇始昨在網誌表示，計劃盡快啟動食衛局的醫療衛生研究基金，支援相關科學研究，包括研究新型冠狀病毒的可傳播及可傳染性、有效臨牀診斷和治療、感染控制和預防策略，病毒引起的感染風險、治療的抗藥性問題等。

明報記者

（抗疫新階段）