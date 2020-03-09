再增一死 累計3宗皆患糖尿

居於長沙灣元州邨元樂樓的76歲女患者昨午5時13分不治。她本身患糖尿病，須注射胰島素，2月28日晚因血糖低及頭暈到明愛醫院急症室求診，沒有發燒，一度入住內科普通病房；翌日在詢問病徵時稱曾咳嗽，病毒測試呈陽性；3日3日凌晨4時肺功能衰竭要插喉，兩邊肺花範圍擴大。她危殆超過5日後至昨午不治，留醫期間曾接受利巴韋林、Kaletra蛋白酶抑制劑、干擾素及抗生素治療。女死者79歲丈夫（為第100宗個案）同日確診。

內地分析：長期病患入ICU比例60%

內分泌及糖尿科專科醫生周振中表示，糖尿病患者血糖控制得差的話，血糖高會影響新陳代謝，抵抗力亦會降低，感染病毒或細菌的可能較高。他指出，若患者患病年期較長，例如須注射胰島素的二型糖尿患者，通常會有心、腎、肺及肝臟等疾病，其器官功能能應付平日生活需求，但感染新型冠狀病毒，對這些器官構成額外負荷，身體未必能應付，引致出現敗血症、心臟衰竭及腎臟衰竭等死亡。周又稱，內地一項分析約1100名新型冠狀病毒患者病徵的研究顯示，普通患者及有長期病患者入深切治療部的比例，分別為約20%及60%。

增5確診 印度團群組增兩人

本港昨新增5宗確診個案，連同一宗疑似個案，本港共有115宗個案。衛生防護中心公布，印度團群組新增兩確診者至7人，當中包括日前在加拿大確診的80多歲女子。昨日確診的團友為76歲男子（第111宗），他與第105宗、69歲女子同團遊印度，返港前一日即2月23日輕微腹瀉。另一59歲女子（第115宗）亦是團友，她無病徵，深喉唾液樣本呈陽性後確診。

一名55歲男子（第112宗）屬福慧精舍群組的密切接觸者，他是第83宗的丈夫及第84宗的父親，福慧精舍群組累計19名患者。47歲女子（第113宗）為馬主周巧兒的家傭，周巧兒昨康復出院，惟其家傭昨確診，周巧兒群組暫5人感染。上述兩宗個案均沒病徵，離開檢疫中心前化驗深喉唾液樣本呈陽性。

確診英籍漢曾赴日英 利園上班

41歲英籍男子（第114宗）昨亦確診，他居於跑馬地藍塘道安慧苑，2月19日由香港到日本公幹，21日返港，轉機飛往英國倫敦，至29日乘搭國泰CX250抵港。他在3月6日喉嚨痛、頭痛及流鼻水，病發前兩日在利園一期上班。

該英籍男子與早前一名在泰國確診的患者同日乘搭CX250抵港。國泰表示，會按指示消毒客機，以及通知機組人員和職員，協助當局追蹤密切接觸者；至於會否安排機組人員檢疫，國泰稱會按衛生防護中心建議跟進。

（抗疫新階段）