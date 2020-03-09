稱港府「唯一不足」：限制入境慢了

【明報專訊】身兼政府專家顧問團成員的港大微生物學系講座教授袁國勇接受內地傳媒訪問表示，港府防控措施的唯一不足是控制與內地人流來往的時機，「港府確實是慢了一點」，部分內地患者入境後令病毒在社區擴散，「如果能一早管制內地人入境的人流，相信本地傳播會減少一些」。
首10宗輸入後 多屬本地傳播
袁國勇3月初接受財新網訪問時表示，本港與內地人流往來頻繁，一旦內地爆疫，本港非常危險，但本港目前僅100多宗確診，比新加坡少，認為「早期的嚴格防控功不可沒」。他認為港府防控唯一不足，是在控制與內地人流來往的時機「確實是慢了一點」，本港首10宗內地輸入個案後，基本上是本土傳播病例，明顯部分患者入境後令病毒在社區擴散，若一早管制內地入境人流，相信本地傳播會減少些，但重申本港疫情仍控制得非常好。
本港2月8日起強制從內地入境的人家居檢疫，被問及到何標準才可放鬆與內地的人流管控措施。袁國勇說，若兩地疫情發展水平接近，就沒必要管制人流，現時可以透過一個方程式粗糙判斷一個地方的疫情水平，即當地病例除以當地人口的比例。他舉例稱韓國比例遠高於香港，就需暫停與韓國的人流往來。另外，他說要視乎當地疫情處於什麼階段，如正處爆發階段，新增確診迅速上升，即使其病例與人口比例與香港類似，亦不能放鬆人流管制。
孩子病徵輕 「復課是很難決定」
本港中小學暫定最早4月20日復課，港府傾向屆時分階段進行。袁國勇表示，學校尤其小學及幼稚園，疫情易傳播，若孩子不是長期病患，通常感染後病徵很輕微，家長很難發現，孩子可能會再傳染家人，令疫情在社區蔓延。他認為疫情不會很快結束，因此讓學生復課「是很困難的決定」。
公務員陸續回復到辦公室上班，被問到如何平衡疫情控制與保障市民日常生活，袁國勇稱若疫情增長已較平緩，每日新增一兩宗確診，就可逐步放鬆嚴格的管制。