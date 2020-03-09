稱港府「唯一不足」：限制入境慢了

首10宗輸入後 多屬本地傳播

袁國勇3月初接受財新網訪問時表示，本港與內地人流往來頻繁，一旦內地爆疫，本港非常危險，但本港目前僅100多宗確診，比新加坡少，認為「早期的嚴格防控功不可沒」。他認為港府防控唯一不足，是在控制與內地人流來往的時機「確實是慢了一點」，本港首10宗內地輸入個案後，基本上是本土傳播病例，明顯部分患者入境後令病毒在社區擴散，若一早管制內地入境人流，相信本地傳播會減少些，但重申本港疫情仍控制得非常好。

本港2月8日起強制從內地入境的人家居檢疫，被問及到何標準才可放鬆與內地的人流管控措施。袁國勇說，若兩地疫情發展水平接近，就沒必要管制人流，現時可以透過一個方程式粗糙判斷一個地方的疫情水平，即當地病例除以當地人口的比例。他舉例稱韓國比例遠高於香港，就需暫停與韓國的人流往來。另外，他說要視乎當地疫情處於什麼階段，如正處爆發階段，新增確診迅速上升，即使其病例與人口比例與香港類似，亦不能放鬆人流管制。

孩子病徵輕 「復課是很難決定」

本港中小學暫定最早4月20日復課，港府傾向屆時分階段進行。袁國勇表示，學校尤其小學及幼稚園，疫情易傳播，若孩子不是長期病患，通常感染後病徵很輕微，家長很難發現，孩子可能會再傳染家人，令疫情在社區蔓延。他認為疫情不會很快結束，因此讓學生復課「是很困難的決定」。

公務員陸續回復到辦公室上班，被問到如何平衡疫情控制與保障市民日常生活，袁國勇稱若疫情增長已較平緩，每日新增一兩宗確診，就可逐步放鬆嚴格的管制。

（抗疫新階段）