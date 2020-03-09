料夏緩冬重臨 袁國勇：疫情不會完 張竹君：未來或當「嚴重流感」處理

料年內需長戴口罩 直至有疫苗

袁國勇昨出席無綫節目《講清講楚》表示，是次疫情不會完結，相信本港夏天時疫情會放緩，但冬季時病毒會再由其他地方輸入香港，南北半球於冬季交替出現疫情。被問到港人是否年底前都要每日戴口罩及避免外遊，他相信「多數都是」，直至有效的抗病毒藥及疫苗等出現。

他指出，本港目前面對外國輸入個案，不能單看外國確診數字，還要看該國家輸出個案數字，例如印度、非洲、南美洲等國家的病毒測試能力弱，公共衛生設施亦相對較差，會較易輸出個案。被問到若出現全球大流行（pandemic），是否要改變圍堵策略，袁表示，圍堵及紓緩（緩解）策略沒衝突、可同時進行，如市民是否懂得做好手部衛生、戴口罩及保持社交距離，到時進一步復工甚至上學都沒有問題。

按鑽石號推算 港有800隱形患者

被問到需否進一步對內地封關，他表示：「封關愈來愈不重要，因為外國（病例）愈來愈多，當壓力來自外地，再去思考如何控制內地人流沒什麼幫助。」

另外，袁國勇接受內地《財新網》訪問表示，鑽石公主號返港乘客中有9人確診（現增至10人），當中1人在病毒測試前有明顯病徵，8人起初沒有明顯病徵，按此比例推算，若本港有100個有病徵患者，即有約800名隱形患者，他們或已自行康復，但將病毒傳播出去，難追查傳播鏈。資料顯示，本港至昨有115宗確診及疑似個案，當中15人無病徵，佔整體13%。

倡要求入境須先隔離 交醫生證明

袁續說，本港隔離設施不足，若疫情長期持續， 可要求入境者在當地居家隔離14日，並提供病毒測試陰性的醫生證明才能入境。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該病毒在潛伏期間可播毒，而部分患者無病徵，增加追查難度，承認難以用隔離、檢疫措施控制疫情。

她相信，疫情不會如SARS般踏入夏天就「零個案」，「全世界這麼多病例，要全部好像中國一樣封城、暫停所有活動，可能才有機會停到」，相信日後要當「嚴重流感」處理。屆時要與港府商討政策，並探討醫療設施能否接收嚴重患者，而目前是着力拖慢疫情爆發。

林正財：倘全球流行 難長期封城

行會成員林正財相信疫情不會短期內結束，呼籲市民勿鬆懈，保持社交距離，避免大型聚集、飯局及外遊。他認為一旦全球大流行（pandemic），本港不能長期封城，「不是被病毒殺死，而是被封城殺死，會沒經濟活動、好多人失業」，料政府會按各地疫情發展及風險，調整入境限制及檢疫措施等。

內分泌及糖尿科專科醫生周振中表示，若全球大流行，要檢視本港醫療系統的承受能力，「比如只有10個口罩，應該先分發給誰？是否長期病患者？」他認為政府要考慮現實問題，包括病毒測試是否應先提供予長者及糖尿病或肺部慢性病患者。

明報記者

（抗疫新階段）