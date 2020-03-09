學友社調查：一成半考生考慮內地升學 歷年最低

七成人為政治不選內地 升32百分點

學友社去年12月至今年1月，以問卷訪問超過1300名應屆文憑試考生，15%指會考慮內地升學，而表示考慮台灣升學則增至三成。兩個數字與學友社在2015年佔領運動後，所做的同一調查結果相若，而今年表示考慮內地升學的人數比例，與2015年數字同屬歷年最低。另外，表示不考慮內地升學的考生中，有近七成表示是因為政治環境或制度，比去年多32個百分點。

調查亦發現，超過三成考慮內地升學的考生，畢業後計劃在當地發展，比去年多19個百分點，而近三成考慮赴台升學的人指畢業後會留在當地，較去年多10個多百分點。

學友社學生輔導顧問吳寶城說，學生對兩地升學意欲受去年社會事件影響，考生對升學地點的政制環境或制度的喜惡，成為他們會否到當地的原因。

吳寶城又提醒學生不要本末倒置，為了移民就決定到外地升學，而不考慮科目、院校或專業資格，否則「讀完之後再找工作就會有點後悔」。