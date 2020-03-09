學友社調查：一成半考生考慮內地升學 歷年最低

【明報專訊】過往不少學生在中學文憑試後會到內地或台灣升學，學友社訪問逾1300名應屆文憑試考生，只有一成半表示考慮內地升學，比去年跌5個百分點；三成表示考慮台灣升學，較去年升8個百分點。學友社說，學生升學意欲明顯受去年社會事件影響，選擇升學地點時更看重當地的政治環境或制度。學友社表示，升學對學生有長遠影響，建議他們不要受政治、疫情等短期因素影響決定。
七成人為政治不選內地 升32百分點
學友社去年12月至今年1月，以問卷訪問超過1300名應屆文憑試考生，15%指會考慮內地升學，而表示考慮台灣升學則增至三成。兩個數字與學友社在2015年佔領運動後，所做的同一調查結果相若，而今年表示考慮內地升學的人數比例，與2015年數字同屬歷年最低。另外，表示不考慮內地升學的考生中，有近七成表示是因為政治環境或制度，比去年多32個百分點。
調查亦發現，超過三成考慮內地升學的考生，畢業後計劃在當地發展，比去年多19個百分點，而近三成考慮赴台升學的人指畢業後會留在當地，較去年多10個多百分點。
學友社學生輔導顧問吳寶城說，學生對兩地升學意欲受去年社會事件影響，考生對升學地點的政制環境或制度的喜惡，成為他們會否到當地的原因。
吳寶城又提醒學生不要本末倒置，為了移民就決定到外地升學，而不考慮科目、院校或專業資格，否則「讀完之後再找工作就會有點後悔」。