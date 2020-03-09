社企廚尊蝕錢照經營：為年輕人頂硬上

新加坡社企Project Dignity創辦人許承俊去年獲香港市建局邀請，首次衝出海外，在旺角活化項目「618上海街」2樓開設大排檔中心「廚尊」，出售星洲菜為主，為殘疾人提供就業機會及培訓。廚尊去年12月開業，現有39名員工，其中35人為有特殊需要者，多為17歲至27歲的年輕人。

政府資助不足 借逾百萬元經營

許承俊形容籌備開店過程是「我一生中最艱難的工作」，當時正值反修例運動之始，「好多人聽到（廚尊）在旺角都不敢來」，加上政府資助額不足，社創基金僅批出約50萬元資金，惟他本人則要借款逾百萬元經營，一度心灰意冷。不過，當時暫居豉油街的許承俊憶述，有一晚在旺角遇見示威，眼見示威者不乏年輕臉孔，想到年輕人需要幫忙，毅然決心「頂硬上」，並透露現已借款達700萬元，每月虧損50萬仍繼續經營，培訓殘疾人士。

Carol是廚尊的麵檔廚師之一，她單手切冬菇、將麵及肉碎放入沸水，不消10分鐘端出一碗熱騰騰的香菇肉碎麵。肢體健全者輕而易舉做到的，對左邊身痙攣的Carol卻是困難重重。Carol去年11月加入廚尊，初時煮一碗麵要半小時，切菜十分困難，後來導師教她用彎形叉子協助切菜、用計時器提醒撈起食材，逐漸掌握煮麵技巧，培訓數月後終成為獨當一面的廚師。

明報記者