夜捕17人 警檢2.6噸炸藥原料 搜查22處 起3炸彈3遙控器

被捕12男5女，年齡21至53歲，涉嫌串謀導致相當可能會危害生命或財產的爆炸罪名，全部帶返警署扣留調查。拘捕及調查行動仍在進行，警方不排除稍後有更多人被捕。

警：3炸彈半製成品 不穩定易爆炸

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，1至2月間發生的3宗爆炸品案，均檢獲炸藥及遙控裝置，有人在社交平台預告或事後承認責任，警方拘捕17男女。其中大角嘴必發道3個目標商廈單位，檢獲3個各含1.5公斤炸藥的半製成土製炸彈、3個遙控爆炸裝置、2.6噸可製作炸藥原材料的化學品，包括硝酸鹽混合品、硫磺粉、鎂粉及鈉；另檢獲6支通渠水及60支電子火柴。

李桂華：17人屬同一團伙

料公眾活動使用針對警方

李桂華續稱，炸彈屬半製成品，狀態非常不穩，遇熱或遇火均可能爆炸，對商廈其他單位及出入者造成危險，如連上遙控裝置，亦具爆炸威力，後果不堪設想，初步相信檢獲的爆炸品會於公眾活動中使用，目標是針對警務人員。17名被捕人均屬「同一團伙」，不排除有更多人被捕。李桂華續說，炸彈原材料非容易找到，部分為黑火藥，例如從煙花爆竹中取出，另有部分屬危險品，大量運送及貯存均須領取許可證，將繼續追查炸彈原材料來源。

爆炸品處理課高級炸彈處理主任馬偉德指出，檢獲的土製炸彈半製成品均可使用，爆炸時相信可致命，實際殺傷範圍仍有待進一步測試。過往破獲的爆炸品案，分別涉及TATP、HMTD和ANFO烈性炸藥，亦是不同地區或國家極端分子使用的炸藥。

貨車運走證物 無特別器皿儲存

警方昨傍晚於大角嘴必發道128號宏創坊，用貨車運走大批涉案證物，包括發電機、桶裝液體及煲蓋等，各證物並無使用特別器皿儲存，有部分工人亦沒戴手套。

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