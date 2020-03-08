遭偷拍「散布」私密片 調查：35人稱被拒落案

原因：缺證據 無法可依

團體促立法規管

曾被偷拍性愛片段的Rain（化名）表示，曾與一名男子嘗試發展關係，惟男子其後展示一段她與前度男伴的性愛片段，要脅她作進一步發展及發生性行為，Rain不知道對方從何取得片段，曾考慮向該男子追究，但擔心「即使向他發出律師信，他也只是收到封律師信」，最終沒有報警或循法律途徑處理。另外，有女生在澳洲被一男子偷拍性交片段，其後被對方以片段要脅保持聯絡（見另稿）。

206受害者包括18男

協會於去年5月至今年1月31日，就偷拍及未經同意散布私密影像經驗做網上問卷調查，共收回206名受害者回覆，包括187女性、18名男性及1名跨性別者。51名受訪者稱曾就事件報案，當中35人稱被警方拒絕落案，只有4名受訪者表示案件獲警方受理，並提控到法院獲判勝訴。

關注婦女性暴力協會倡議幹事簡敏棋稱，被警方拒絕落案的受害者，大部分均由於因警方認為證據不足及無相關法例可循。她說，不少受害者甫知道其私密影片被發布後，大多刪除有關資料或對話紀錄，致令缺乏證據，建議受害者如遭遇類似事件，宜保留並蒐集證據。

外國刑事規管 促港府研究

協會總幹事王秀容稱，澳洲昆士蘭省等外國地區，已經將未經同意散布或要脅散布私密影像等行為作刑事化規管，她建議港府及法律改革委員會予以參考並開展研究工作，針對影像性暴力行為立法規管。

本報昨日向警方查詢近年有關被偷拍或被相關內容勒索的求助個案數字，以及警方處理方法，截稿前未有回覆。