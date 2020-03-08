留守崗位無罷工 恐同事被清算感虧欠

不欲同事被迫接手入Dirty Team

他認為封關能杜絕疫情，最理想是「我們應該不需要真的罷工，香港政府應該識做」，結果事與願違。面對罷工及Dirty Team工作，他苦苦掙扎：「我都要確保有人做緊急服務，若Dirty Team無其他人cover（補上），就要其他同事入Dirty Team幫我cover。」他說若同事被迫加入Team會不公平，「是健康上的威脅，我做不出」。在Dirty Team時，Alex印象最深刻是同事罷工的日子。他曾與朋友討論，支持罷工卻上班是否很矛盾？「有看法是，大家都有不同方法幫助疫情。有人會見傳媒，說出前線面對的問題，甚至向高層反映，爭取權利等，確保我們有足夠裝備。」他相信，沒罷工者也可支持工業行動。

他直言對罷工同事「有少少虧欠」，「因為這些責任要他們背負。我也會盡我的能力幫，雖然我不是很知道如何幫，但若大家都支持我們的同事，很留意事件，我相信醫管局要秋後算帳就會變得困難」。