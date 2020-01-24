【周日人物】曾入Dirty Team 待內地患者沒差別 黃絲醫生：病毒面前 人人平等

文：黃心悅

圖：林若勤

內科醫生Alex（化名）畢業後加入公立醫院內科已3年多，今年新型肺炎疫情來勢洶洶，他說自己很早已接觸疑似患者，那倒不如舉手加入Dirty Team。「開咗個頭就入啦。（怕嗎？）小小驚啦，但都係走唔甩，唔打算避開，因為都係分內事。」他說

電話問診再入病房 減接觸時間

他在疫情初期進入Dirty Team，當時團隊分為兩小隊，輪更上班，日間兩人，晚上一人，忙碌與否就視乎有多少病人。他解釋，通常病人由急症室轉到隔離病房後，護士會先進去做快速測試、照X光或抽血，醫生其後會以電話問診，「不止為了節省PPE（個人防護裝備），而是減低接觸時間，受傳染機會減到最低，之後進入病房，就未必要再問那麼多」。

在隔離病房的病人要獨自面對抗疫的恐懼，Alex說曾有一名咳嗽及發燒的婆婆等候快速測試結果時，十分害怕和緊張，「佢不停在房裏踱步，未確診已經好擔心，好似有點不祥預感」。最後婆婆確診，那個震驚的模樣，深印Alex腦海。

有內地病人態度好 亦有隱瞞行蹤

面對內地病人，Alex會用普通話溝通，「甚至用簡體字寫下重點。但要澄清，我是因為不想雞同鴨講浪費時間」。在他接觸的內地病人中，他說有些態度很好，「我對佢哋冇嘢」，更感內地人有點可憐，「（自己）有少少『大愛左膠』咁」。

Alex也遇過令他感覺有所隱瞞的內地確診者。「我問，你們來香港做什麼？他們答旅遊。」再追問住哪酒店，對方卻說忘了酒店名稱，只說酒店所在地區，「好似很多地方都不想提供資訊」。他不負責流行病學追蹤，這對他影響不太大，且對不同病人，他都是同樣醫治，「我不會對他特別差、態度不同，或者針對。病毒面前，大家都係平等」。

「與世隔絕」 手機聯繫與家人溝通反增

兩周Dirty Team生涯，他也曾膽顫心驚，每日倒數上次接觸確診者是什麼時候，走出街也不時想：「如果我是帶菌（病毒）者，我不是正在傳播中嗎？」他形容與世隔絕的日子「好孤單」，失去自由，猶幸與家人透過WhatsApp及Facetime聯繫，溝通反而比以前多。不過，他說最危險的並非自己，而是真正「埋身肉搏」的護士，「從鼻咽抽分泌，所有飛沫都會走出來」。再者，Dirty Team起碼會做好防護，「但非Dirty Team就只有外科口罩等，但也可能會面對隱形病患」。

Alex說，醫院內與他同年齡的黃藍比例約8:2或9:1，原本院內黃藍交流甚少，但他說有些「深藍」同事本來很討厭示威遊行，卻不反對罷工，甚至也支持全面封關。「不論黃藍，今次都覺得政府處理得差，連藍絲都反林鄭（月娥）」，結果疫情把黃藍連結起來。