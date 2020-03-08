聽障主婦控襲警 無手語翻譯官致歉

隔半年檢控 押後周一再訊

報稱家庭主婦的52歲被告杜娟娟被控一項襲警罪。控罪指出，去年9月8日，她在中環纜車里和花園道交界襲擊執行職責的警務人員X。據了解，涉案地點非遊行路線。

女被告昨出庭時未有手語翻譯在場，辯方表示與被告是透過WhatsApp溝通，索取指示，並指一名警員前日透過WhatsApp通知女被告要上庭，辯方之後曾4次致電中區警署刑事偵緝隊聯絡一名姓鄭警員，通知女被告需要手語翻譯。控方解釋，3日前已知悉女被告會提訊，通知法庭需安排手語翻譯。裁判官相信是溝通出錯，並向女被告致歉，安排案件押後至周一在屯門裁判法院再訊。

另外報稱學生的被告沈聞一（20歲），涉於同日在中環港鐵站出口外以激光筆照射警員，昨被控一項管有攻擊性武器罪，暫毋須答辯，案件押後4月30日再訊，以待辯方索取文件及法律指示。被告獲准以1000元保釋，其間每周須到警署報到。辯方透露，被告是學校棍網球校隊成員。

控罪指出，被告去年9月8日在中環港鐵站近K出口管有一支激光筆，意圖作其非法用途。據了解，案發當天包括被告等約100人，在距離警方防線15米外叫囂，被告用激光筆射向警員，有警員報稱被射中眼，之後被告被捕。

【案件編號：ESCC 292、293/20】