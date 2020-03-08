涉搶胡椒噴霧 聽障生控襲警

控罪指出，被告羅鎮傑（20歲）於去年9月15日在銅鑼灣港鐵站軒尼詩道C出口外襲擊執行職務的警員X。據了解，警方當時設下防線，警員X舉起胡椒噴霧時，被告上前爭奪，與X雙雙跌地，X身體擦損。

辯方透露，事發時戴助聽器的被告可能聽不到警方勸喻，打算為其索取聽力報告。控方則申請將涉案警員匿名，不過辯方以法庭早前已頒下相關禁制令，反對控方申請。裁判官將案押後至4月24日，以處理控方申請。

三青年控毁天后站設施

另外，同日3名被告，依次為文員李學文（23歲）、香港專業教育學院學生許嘉喬（22歲）、中文大學學生陳永鏘（22歲），涉在天后港鐵站損壞3部售票機和1部八達通增值器、藏有5把扳手、不付車資乘車，昨被控刑事損壞、「損壞鐵路處所、列車、機械裝置和裝備」、管有物品意圖損壞財產、「進入及乘坐交通工具而沒有繳交車費」等7項罪名。3人暫毋須答辯，各獲准以3000元保釋，至4月20日再訊。據了解，當晚警員看見其中一人打爛售票機，另一人將膠水注入售票機入錢處，之後3人未有付款下乘港鐵到九龍塘站。

【案件編號：ESCC 291、294/20】