稱旨在即時制止不當行為 一哥：訓斥絕非終點 有投訴會續查

涉海綿彈射記者背囊 警亦遭訓斥

截至上月20日，投訴警察課共接到1639宗與反修例有關、對警員的投訴，當中21個案的警務人員遭訓斥，鄧炳強上周一僅公開交通警駕電單車「打八字」衝向人群、兩名警員向直播鏡頭展示被截查記者身分證此3宗個案。鄧炳強昨接受商台《政經星期六》訪問時稱，對於實際上警員毋須使用武力的案件，警方收到投訴會調查，「我記得有個與商台有關，有同事用海綿彈打中他（記者）背囊，這件事我們訓斥了」。去年11月16日，商台記者在旺角採訪，其間遭警員開防暴槍射中背囊，商台當日發聲明譴責警員。

強調無論訓斥紀律覆檢皆有紀錄

鄧炳強昨稱「訓斥絕對不是終點」，旨在制止警員不當行為，如有投訴會繼續查，強調「訓斥、紀律覆檢也好，都會有紀錄」。

21宗訓斥個案中，4宗已展開紀律覆檢，惟警方亦拒絕公開內容。鄧炳強昨在港台《星期六問責》透露，其中一宗為駕鐵馬衝向示威者的交通警，他說警方除訓斥該警員，亦正做紀律覆檢。他稱未來若發現該個案涉刑事成分，可作刑事調查。被問到警隊為何允許該交通警復職，鄧稱要考慮他執勤會否對警隊或市民構成安全威脅，「無發覺咁嘅情况，所以覺得可以繼續畀佢執勤」。

交警衝人群正紀律覆檢

另外，一名警員涉於通州街公園毁壞露宿者家當，前晚被警方以涉嫌刑事毁壞拘捕，鄧稱任何人包括警員，若犯法就會被拘捕，是次警方經調查後，有合理懷疑該警員干犯罪行，於是拘捕他。他承認警員被捕會影響警隊形象。

明報記者

（反修例風暴）