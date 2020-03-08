新民黨容外人「雙牌頭」參選 勝出須退原黨

至於開放參選是否因現任新民黨議員有不足，黎棟國否認，稱想通過初選找到最好、最有實力的候選人，形容此是公開公平的比拼。

副主席黎棟國：盼找最具實力者出戰

新民黨初選評分機制分3部分：遴選委員會評估、地區支持度、新民黨整體支持度，各佔評分50%、30%和20%。遴選委員會評估包括筆試、面試和模擬論壇，委員會由黨中委組成，亦包括黨高層。他說評選原則是參選人得廣泛認可、有能力及要代表新民黨價值理念及形象、有樁腳支持、具親和力及凝聚力。

至於為何要開放給非黨員參與初選，黎棟國強調參選人必須愛國愛港，並認同新民黨理念，該黨希望找到志同道合、最有實力的人選出戰。被問到若有人為參選立法會而離棄原有政黨，政治上是否有問題，黎說在揀選過程中，遴選委員會將對參選者得出結論。

新民黨初選將於周四（12日）截止報名，黎棟國不透露誰人已報名，但稱自己至今無意參選。

自由黨李梓敬前日表示會在本周決定是否參與新民黨初選；容海恩則說會參加新民黨新東初選。工聯會鄧家彪在新東補選時曾加入民建聯，以「雙牌頭」出戰，被問到今次會否參加新民黨初選，以「三牌頭」再戰立法會選舉，他說現時市民關心健康、失業問題，選舉雖在日程內，但不是其最優先考慮。