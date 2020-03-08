樓齡最少28年 物管界：保險費隨年月增

房委會委員、香港物業管理公司協會會長陳志球稱，以租置屋邨而言，保險費會視乎過去是否有索賠紀錄、涉及樓宇意外、樓宇狀况等因素而釐定，一般而言樓齡愈高，其第三者保費愈高；另亦視乎其物管公司規模是否較大，以便與保險公司爭取較低加幅。他稱，有部分樓宇的保險費較之前合約增加數十個百分比。

維修界加薪留人 成本轉嫁小業主

他又稱，早年不少維修及保養業界工人轉投建造業，出現人手不足，需加薪留人，加上維修工程物料費增加，導致部分法團在更新合約後支出較高，並透過加管理費轉嫁至小業主。

私人屋苑方面，陳稱不少私人屋苑今年1月起亦上調管理費，加幅由約4%至最高逾20%不等，同樣視乎樓齡、是否涉及更換升降機、電力裝置等因素。他舉例，若私人屋苑接獲強制驗樓或驗窗命令，而檢驗過程中發現有失修問題，維修合約費用將較高，視乎項目種類及嚴重性而定。

陳續稱，近月因應疫情，絕大部分物管公司已加強清潔屋苑，「一旦有住戶確診，更涉及額外人手作消毒，以及需預留額外人手頂替需接受強制家居檢疫的職員等，這些都涉及額外開支」，因此歡迎政府在抗疫基金預留10億元支援前線清潔工人及保安員。