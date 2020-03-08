擬周三「劃線」停出租 貨尾最快年底售

據房屋署資料，截至去年12月時39條租置屋邨已售約14.3萬個單位，未售的則有41,219個，屯門山景邨出售率最低，僅44.8%單位售出，仍有近4800個未售；沙田顯徑邨及馬鞍山恆安邨出售率最高，分別達92.7%及90.9%，其中顯徑邨只餘429個單位未售。

無意購買租戶或要調遷

房委會消息稱，自2014/15至2018/19的5個年度，平均每年出售約3100個單位予租置計劃現有租戶；而每年透過租戶離世、調遷等自然收回的租置單位，平均約有1200個。為加快推售租置單位，房委會建議由3月11日起凍結出租所有回收而來的租置單位，並以今年底至明年初為目標推售，而可能性之一是將這些租置單位，納入每年銷售的綠置居或居屋計劃內一併出售，目標買家為綠表人士。消息續稱，需制訂其他措施以加快推售租置單位，包括考慮為現租戶提供額外誘因，吸引他們購買現居單位，或將無意購買單位的租戶調遷至其他非租置屋邨。