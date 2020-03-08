租置邨逆市加管理費 寶林升兩成 恐成加快推貨尾阻力

明報記者 黃俊鋒 余卓祈

受疫情影響，本港經濟環境進一步轉差，早前美孚新邨第六期業主立案法團宣布豁免3月及4月管理費，共渡時艱。不過，部分租置屋邨下年度起逆市加管理費，其中寶林邨法團通過4月1日起加20%管理費，每戶管理費由目前328至680元，增至394至816元，每月多付66至136元。

寶林多維修 法團每月47萬赤字

根據法團通告，寶林邨計劃展開多項維修，包括更換及維修各座地下泵房食水及鹹水泵、處理外牆滲水、維修天台石屎剝落等；又稱現時法團每月有逾47萬元赤字，需增20%管理費才能收支平衡。

黃大仙下（一）邨早前亦通過4月起管理費加12.2%，指邨內部分服務合約本月底屆滿，經招標後，新合約收費料增加，加上保險費攀升、最低工資及通脹等因素，構成財政壓力，為維持收支平衡及合理財政儲備，需上調管理費。該邨管業處上周四（5日）發出最新通告，稱因應疫情急轉直下，多個行業受衝擊，決定加費暫緩至8月1日起生效。大埔富善邨亦原定4月上調管理費10%，亦因應疫情暫緩至7月1日生效。

黃大仙大埔兩邨因疫情暫緩加

西貢區議員、新民主同盟馮君安批評，寶林邨法團管委會並無詳細解釋每項支出細節，令業主難判斷兩成加幅是否合理。他說疫情下居民生活壓力不輕，現聯絡到約30名反對加費的業主，考慮召開特別業主大會，議決取消加費。

寶林邨管理處經理劉小姐稱，法團管委會提交的財政預算上，每項維修開支都是必要和合理，包括為機房加裝降溫設備、替換可能生鏽的滅火筒等，「如果暫緩工程，將影響住客福祉和安全」。她稱，法團至少10年沒加管理費，近年收支不平衡，又稱14日諮詢期符合《建築物管理條例》要求，強調程序合法。

黃大仙下（一）邨住戶張先生稱，今次管理費加幅離譜，自己是見到通知才知悉加費，又認為暫緩加價意義不大，稱疫情肆虐下反而應減低管理費，以減輕住戶壓力。

大埔區議員任啟邦稱，富善邨自2005年以租置方式出售單位，逾10年沒加管理費，至近年因應最低工資等才加，但他關注今次加10%，會與法團商討能否壓縮成本，調低加幅。他又說，富善邨2008年曾發生升降機斷纜急墜事故，當時法團已動用款項分批更換全邨升降機，每月保養費增加，加上約3至4年前亦因喉管老化而更換地下食水、鹹水等管道，提醒未來有意購買租置單位者需留意這些潛在開支。

公屋聯會籲買前了解屋邨狀况

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉稱，不少租置屋邨樓齡逾30年，未來有意購買者應了解屋邨狀况，包括管理費及維修事宜。他認為早年房委會為租置計劃每單位注資1.4萬元作維修儲備基金，事隔多年，已未能應付目前維修費，建議房委會按通脹調整注資金額。

房委會回應稱，租置屋邨調整管理費事宜一般由法團管委會決定，根據租置屋邨公契及《建築物管理條例》規定，出席管委會會議的每名委員就增加管理費議決事項均持一票，以過半數委員通過為投票結果；為保障整體業主利益，房委會代表會審慎釐定投票策略。

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