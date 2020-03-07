【Emily】新民黨新東初選 自由黨李梓敬參加？ 同現任議員容海恩拗手瓜

鍾國斌：如果係真，李要退黨

據新民黨內部文件，該黨會舉辦港島、新界東初選，參選者必須同建制派立場理念一致、有不少於兩年議會或地區工作經驗；若果唔係新民黨黨員，則要屬愛國愛港陣營、認同新民黨理念，經執委會確認資格。

容海恩：必參加初選 積極找提名

李梓敬話有地區朋友通知佢，新民黨初選其他黨嘅人都可參加，但佢無論如何都會諮詢自由黨，強調無好認真考慮參加初選。鍾國斌話冇聽聞李梓敬有意參加其他黨初選，唔知佢係咪私下同人密斟，如果係真即係隱瞞，「政治玩完」。佢又話李梓敬唔可以掛雙牌頭，「兩黨高層make agreement合作冇所謂，但我冇同新民黨傾合作」。

出現潛在對手嘅容海恩話，如果李梓敬喺新民黨初選勝出，最後都要加入新民黨；佢強調一定會報名參加初選同積極搵提名。據了解，公民力量發言人林宇星、香港青年時事評論員協會副主席陳志豪、前沙田區議員黃宇翰，亦有意參加新民黨黨內初選。