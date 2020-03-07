涉虐女友兩歲子致骨折 倉務員還押

24歲被告包迪倫被控虐兒、駕駛時無駕駛執照、沒有第三者保險而使用車輛共三罪。控罪指出，被告今年2月在香港某處故意虐待或忽略一名2歲4個月大的男童；並在3月3日在元朗合益路與又新街交界，無牌駕駛私家車及沒有第三者保險。

男童陰囊瘀傷 母送院揭發

據了解，男童母親與被告為情侶，她早於2月中旬發現男童手腳有瘀痕及紅腫。2月21日，被告偕男童母親及男童往天水圍一餐廳用膳，其間帶男童到空曠地方玩耍，折返時，被告向她聲稱男童因意外受傷。翌晚，三人在旺角用餐，被告帶男童換尿片約15分鐘，當晚她發現男童陰囊紅腫及瘀傷，遂將男童送往屯門醫院治理。

醫生診治時發現男童右角膜出血、臉及前臂有傷、肋骨及兩小腿骨折，陰囊紅腫及瘀傷，傷勢可能因他人襲擊造成。被告之後在元朗被捕，聲稱可能是不小心造成男童受傷。

控方申請押後案件，以索取男童醫療報告及法律意見。辯方投訴稱，被告被捕後分別在警車及警署遭警員掌摑。

【案件編號：FLCC507/20】