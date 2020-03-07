瘋狂駕駛圖撞警員 司機涉7宗罪被捕

切雙白線被追 警拔槍未截停

事發前晚11時許，東九龍交通部特遣隊一名交通警駕鐵馬巡經清水灣道及龍翔道交界時，目擊該輛平治房車違例越過雙白線，趨前欲截停時，平治加速逃走，交通警隨即響號追截並要求增援。大批交通警加入兜截，平治一度企圖撞向警員，一名交通警一度拔槍示警。雙方追逐至牛池灣街，平治先撞向一輛停泊路旁的私家車，再在扎山道與清水灣道交界燈位連環撞向一輛七人車及兩輛的士始停下。上身赤裸的22歲姓鍾平治司機與16歲姓梁乘客棄車逃走，警員趕至先制服梁，鍾則匿藏彩輝邨附近山坡，及後被發現拘捕。

涉事平治行車證到期日被塗去，警方調查後確認已過期，車上搜出一支伸縮金屬棍。鍾未能出示身分證，經調查發現其駕駛執照亦已過期，他涉嫌越過雙白線、瘋狂駕駛、持過期駕駛執照駕駛、駕駛時沒攜帶駕駛執照、駕駛未獲發牌照的車輛、藏有攻擊性武器及外出時沒有攜帶身分證明文件被捕，而梁亦涉嫌藏有攻擊性武器被捕。事件中一名68歲姓葉的士司機受輕傷送院。