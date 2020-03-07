涉高空淋腐液傷警 少年投訴警毆損聽力

將滿16歲的男童被控意圖造成身體嚴重傷害而淋潑腐蝕液體、管有攻擊性武器、管有適合用作非法用途的工具。控罪稱，他於3月2日在牛頭角上邨一大廈向警員X淋潑腐蝕液體，即通渠水；以及3月4日在一屋邨單位內管有攻擊性武器，即刀及手銬；同日同地管有白電油、防毒面具、士巴拿等。控方申請押後案件，以待警方進一步調查，翻查閉路電視片段，檢驗涉案腐蝕液體及調查被告手機。

另投訴無合適成人陪伴下錄口供

辯方投訴，被告被捕後遭警員毆打及掌摑，令他右耳一段時間失去聽覺，直至律師到警署才安排被告入院檢查，被告昨上庭時仍未完全恢復聽力。辯方亦投訴警方沒有理會被告見律師的要求，亦無合適的成人陪伴被告錄取口供。

據了解，警員3月2日凌晨1時許在牛頭角上邨遭高空灑下的腐蝕液體濺中，上肢及臉部有水泡，頸及臉紅腫，警方其後在涉事大廈檢取5個樽及玻璃樽碎。2日後，被告返回住所時被捕，警方在其住所搜出控罪上的物品，但無搜出腐蝕液體。被告疑在2月29日購買4支通渠水，將部分混合鹽及糖等，成為另外3支「通渠水」，在案發日從高處擲下，針對警員施襲。

【案件編號：FLCC700015/20】

（反修例風暴）